4.000 phản ánh bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp, ngành thuế tìm cách gỡ

Anh D.T.H. (trú TP.HCM) nhận được email của cơ quan thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Vào eTax Mobile kiểm tra, anh mới biết mình hiện đang là người đại diện theo pháp luật cho Công ty TNHH thu gom phế liệu và KD hóa chất bao bì nhựa Trường An, dù trước đó anh chưa từng liên quan gì tới việc thành lập, hoạt động của công ty này.

Doanh nghiệp nợ quá hạn số tiền thuế hơn 18 triệu đồng, bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn từ ngày 23.7, đang thuộc diện không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Anh H. có nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh dù không liên quan gì tới Công ty TNHH thu gom phế liệu và KD hóa chất bao bì nhựa Trường An ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngay lập tức, anh H. gửi phản ánh tới cơ quan thuế qua eTax Mobile. Sau đó, khi liên hệ, anh được cán bộ thuế hướng dẫn làm đơn khiếu nại gửi đồng thời tới cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan công an.

"Tôi đang triển khai các công việc theo hướng dẫn. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu tôi khá lo lắng. Rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh tương tự và việc xử lý không hề đơn giản, có khi mất nhiều năm chưa xong", anh H. bày tỏ.

Anh H. chỉ là một trong hàng nghìn trường hợp được cơ quan thuế ghi nhận thời gian qua.

Trao đổi với Thanh Niên ngày 5.10, đại diện Ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế, Bộ Tài chính) cho biết, trong quá trình triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, thông qua đường dây nóng và ứng dụng eTax Mobile, đến nay, ngành thuế đã ghi nhận khoảng 4.000 phản ánh của người dân về việc bị mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp.

Toàn bộ thông tin của 4.000 trường hợp đều đã được chuyển sang cơ quan đăng ký kinh doanh để phối hợp xử lý. Người dân được hướng dẫn gửi đơn thư khiếu nại tới cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan công an.

Xây dựng cơ chế "luồng xanh" thể gỡ khó

Đại diện Cục Thuế nhấn mạnh, theo quy định hiện hành, chỉ khi cơ quan công an xác minh chính xác người dân bị mạo danh, có thông tin gửi cơ quan thuế thì cơ quan thuế mới có căn cứ để xử lý tiếp theo.

Ví dụ như gỡ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người bị mạo danh, xử lý các vấn đề liên quan mã số thuế, nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, một trong những vướng mắc hiện nay là xác định trường hợp phản ánh có thực sự bị mạo danh hay không. "Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng liên quan đẩy nhanh việc rà soát, xác minh để hỗ trợ những trường hợp thực sự bị mạo danh", vị này nói.

Các cơ quan chức năng liên quan cần đẩy nhanh việc xác minh, kịp thời hỗ trợ những trường hợp thực sự bị mạo danh ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, hiện Cục Thuế đang phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng giải pháp để tháo gỡ cho những trường hợp bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp nhưng chưa có kết quả xác minh cuối cùng từ cơ quan công an.

Một trong những hướng được đề xuất là xây dựng cơ chế "luồng xanh", cho phép xử lý nhanh với những trường hợp có dấu hiệu rõ ràng bị mạo danh, đặc biệt khi người dân đang đứng trước nguy cơ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hoặc tạm hoãn xuất cảnh.

Theo đó, cơ quan công an sau khi tiếp nhận đơn trình báo có thể xác minh, đánh giá ban đầu mức độ rủi ro của từng trường hợp.

Nếu có cơ sở cho thấy khả năng người dân thực sự bị mạo danh và cần được tháo gỡ nhanh, người dân cam kết những thông tin cung cấp là chính xác, thông tin có thể được chuyển nhanh sang cơ quan thuế để xem xét xử lý trước, trong khi việc xác minh đầy đủ vẫn tiếp tục được thực hiện. Việc này được triển khai hoàn toàn tự động, liên thông với nhau.