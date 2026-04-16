4.000 tấn lươn quá lứa 'kêu cứu'

Ngày 16.5, ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch Hội Nông dân TP.Cần Thơ cho biết, nhiều hộ nuôi lươn trên địa bàn đang rơi vào tình cảnh khó khăn về đầu ra khi có khoảng 4.000 tấn lươn quá lứa bị tồn đọng.

Theo thống kê, những xã, phường có sản lượng lươn tồn đọng nhiều nhất là: Vị Thủy, Long Phú 1, Vĩnh Thuận Đông, Lương Tâm, Long Bình, Tân Thạnh, Tân Long, Vĩnh Lợi, Vĩnh Viễn và Vĩnh Tường.

Trước thực trạng này, Hội Nông dân đã báo cáo UBND TP.Cần Thơ, mong lãnh đạo thành phố chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ hội kết nối với các đơn vị thu mua lươn thương phẩm đến các xã phường, hợp tác xã "giải cứu" giúp nông dân.

Khoảng 4.000 tấn lươn quá lứa ở Cần Thơ bị tồn đọng, khó tìm đầu ra ẢNH: THANH DUY

Đó cũng là niềm mong mỏi của ông Lê Văn Thù (61 tuổi), một hộ đang nuôi 30.000 con lươn không bùn tại xã Lương Tâm, TP.Cần Thơ. Ông Thù cho biết, đợt nuôi lươn này vui buồn lẫn lộn. Bởi năm nay khá thuận lợi về thời tiết, dịch bệnh, tỷ lệ hao hụt ít nhưng rớt giá "thê thảm".

Trước đây, ông Thù chỉ làm ruộng, thấy hàng xóm nuôi có lãi nên học hỏi và nuôi theo. Thời gian đầu, giá lươn hơn 90.000 đồng/kg, người nuôi có lãi, nhưng rồi dần rớt giá. Ông Thù rầu rĩ: "Hiện, lươn loại 1 (4 - 5 con/1kg), thương lái mua tận nơi chỉ còn 37.000 - 38.000 đồng/kg. Giá xuống quá sâu, người nuôi lỗ là cái chắc".

Cũng theo ông Thù, để lươn đạt trọng "lý tưởng" (từ 200 - 300 gram/con) mất khoảng 8 - 9 tháng nuôi. Với 30.000 con lươn, tiền thức ăn một ngày gần 1 triệu đồng. Lươn ăn ngày 2 cữ, thay nước 4 lần. "Công chăm sóc vất vả mà giá lươn thấp khiến tôi rất thất vọng. Một khi giá hơn 60.000 đồng/kg thì tôi mới có lời", ông Thù tâm sự.

Nuôi lươn thương phẩm dễ hao hụt, rất cần sự kỹ tính về môi trường nước, thức ăn ẢNH: THANH DUY

Ông Phạm Gia Huy, kỹ sư thủy sản Công ty Uni-President Việt Nam (làm việc thị trường Cần Thơ), cho biết một lứa lươn nuôi khoảng 10 tháng, nếu nuôi thời gian nhiều hơn thì được gọi là lươn quá lứa hay lươn già. Cũng có người phân loại theo trọng lượng, con lươn nặng hơn 500 gram thì xếp vào hàng quá lứa (lươn xồ). Lươn quá lứa không phải lúc nào cũng giá thấp, mà phụ thuộc vào biến động thị trường.

Cũng theo ông Huy, lươn càng già sức ăn càng mạnh, trong khi đó từ đầu năm đến nay, giá thức ăn dành cho lươn đã tăng 1.200 đồng - 1.500 đồng/kg. Nếu giữ lươn lớn lại lâu mà giá cả thị trường không khởi sắc hơn thì nông dân càng nuôi càng lỗ, càng đợi càng "đau".



