Sao Mỹ gốc Cần Thơ sau 8 năm gây sốt toàn cầu

Năm 2018, Lana Condor (tên tiếng Việt: Trần Đồng Lan) từ một diễn viên chẳng mấy ai biết đến trở thành "hiện tượng" trên Netflix toàn cầu khi đóng vai chính Lara Jean Covey trong bộ phim tình cảm tuổi teen - To All the Boys I've Loved Before. Tạp chí Vogue từng ví von cô là "con cưng" mới của màn ảnh Mỹ. Trang Instagram của Condor từ khoảng 100.000 lượt theo dõi nhanh chóng bùng nổ lên mốc 5,5 triệu và hiện tại ngôi sao 29 tuổi có hơn 10,6 triệu lượt theo dõi. Hình tượng Lara Jean Covey của người đẹp gốc Việt được yêu thích đến nỗi phong cách ăn mặc của nhân vật được nhiều nữ sinh săn đón, bắt chước.

Cơn sốt của To All the Boys I've Loved Before cũng thúc đẩy Netflix tung ra hai phần tiếp theo: To All the Boys: P.S. I Still Love You (2020) và To All the Boys: Always and Forever (2021). Thương hiệu này nhanh chóng trở thành bàn đạp giúp nữ diễn viên sinh năm 1997 tạo dựng vị trí riêng ở Hollywood như hiện tại.

Những năm qua, Lana Condor chứng minh năng lực diễn xuất qua hàng loạt dự án từ điện ảnh cho đến truyền hình: Alita: Battle Angel, Summer Night, Moonshot, Valiant One, Abbott Elementary, Elsbeth… Giờ đây, cô là ngôi sao gen Z được săn đón ở Hollywood

8 năm kể từ cơn sốt To All the Boys I've Loved Before, Lana Condor khiến người hâm mộ thích thú khi trở lại đóng Lara Jean Covey trong loạt phim ngoại truyện XO, Kitty lên sóng tháng 4.2026. Ở phần này, Lana Jean đóng vai trò phụ; cô đồng hành đưa ra lời khuyên cho em gái Kitty đang đối mặt với khó khăn trong năm cuối cấp và rắc rối tình cảm ẢNH: INSTAGRAM NV

Lana Condor cũng vừa có vai diễn máu me trong phim hành động giật gân Pretty Lethal ra mắt tháng 3.2026. Một số dự án có sự tham gia của nữ diễn viên 29 tuổi như The Devil's Mouth, Whodunnit vẫn đang trong quá trình quay phim hoặc hậu kỳ ẢNH: INSTAGRAM NV

Ở tuổi U.30, Lana Condor ghi điểm với nụ cười rạng rỡ, thần thái tươi tắn và luôn tràn đầy năng lượng mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Nữ diễn viên 9X theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, nữ tính với những thiết kế mang gam màu nổi bật, trẻ trung ẢNH: INSTAGRAM NV

Dù không ít lần bị "soi" những khuyết điểm trên cơ thể thậm chí chê bai ngoại hình, nghệ sĩ 9X vẫn tự tin diện nhiều trang phục bó sát, cắt xẻ gợi cảm tôn đường nét thu hút tự nhiên, truyền tải thông điệp về thái độ tích cực với cơ thể ẢNH: INSTAGRAM NV

Bên cạnh công việc đóng phim, cô còn là gương mặt được một số thương hiệu thời trang, làm đẹp, phong cách sống... săn đón ẢNH: AFP

Lana Condor mang đến hình ảnh giản dị, gần gũi trong những bài đăng chia sẻ về cuộc sống đời thường. Người đẹp dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc thú cưng, đam mê du lịch, khám phá ẩm thực... ẢNH: INSTAGRAM NV

Trên trang Instagram có hơn 10,6 triệu lượt theo dõi, nữ diễn viên thường khoe những chuyến du lịch đầy màu sắc cùng bạn bè, gia đình đến nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam ẢNH: INSTAGRAM NV

Lana Condor tận hưởng cuộc sống ngọt ngào bên nam diễn viên Anthony De La Torre (hiện 33 tuổi). Cặp đôi trải qua 7 năm hẹn hò trước khi công bố tin đính hôn hồi 2022. Họ tổ chức đám cưới vào năm 2024. Cả hai chưa có con, cùng chăm sóc thú cưng, ủng hộ nhau theo đuổi đam mê riêng ẢNH: INSTAGRAM NV

Lana Condor từng chia sẻ Anthony De La Torre giúp cô lạc quan, yêu đời hơn khi gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần vài năm trước. Họ cùng trải qua mùa dịch căng thẳng, cùng sáng tác nhạc, tìm thấy nhiều điểm đồng điệu trong cuộc sống. Ngôi sao 9X tiết lộ bạn đời là người chu đáo và chân thành. Thời điểm lên kế hoạch cầu hôn, Anthony De La Torre đã tìm đến một thương hiệu trang sức do phụ nữ Việt Nam làm chủ để thiết kế chiếc nhẫn dành riêng cho Lana Condor, tôn vinh nguồn gốc Việt Nam của cô ẢNH: AFP

Sau hơn chục năm bên nhau, cặp đôi vẫn ngọt ngào và say đắm nhau như ngày mới yêu. Lana Condor tiết lộ với People về bí quyết duy trì hạnh phúc: “Nguyên tắc của chúng tôi là không bao giờ đi ngủ khi đang giận nhau, điều này nói thì dễ hơn làm. Nhưng cuối cùng, nó tạo ra sự khác biệt rất lớn” ẢNH: INSTAGRAM NV