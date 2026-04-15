Sao Mỹ gốc Cần Thơ sau 8 năm gây sốt toàn cầu

Sau khi vụt sáng thành sao với 'To All the Boys I've Loved Before' (2018), Lana Condor duy trì đam mê diễn xuất qua hàng loạt dự án Hollywood. Ngôi sao gốc Việt đang gây chú ý nhờ vừa trở lại với vai diễn làm nên tên tuổi.
Năm 2018, Lana Condor (tên tiếng Việt: Trần Đồng Lan) từ một diễn viên chẳng mấy ai biết đến trở thành "hiện tượng" trên Netflix toàn cầu khi đóng vai chính Lara Jean Covey trong bộ phim tình cảm tuổi teen - To All the Boys I've Loved Before. Tạp chí Vogue từng ví von cô là "con cưng" mới của màn ảnh Mỹ. Trang Instagram của Condor từ khoảng 100.000 lượt theo dõi nhanh chóng bùng nổ lên mốc 5,5 triệu và hiện tại ngôi sao 29 tuổi có hơn 10,6 triệu lượt theo dõi. Hình tượng Lara Jean Covey của người đẹp gốc Việt được yêu thích đến nỗi phong cách ăn mặc của nhân vật được nhiều nữ sinh săn đón, bắt chước.
Cơn sốt của To All the Boys I've Loved Before cũng thúc đẩy Netflix tung ra hai phần tiếp theo: To All the Boys: P.S. I Still Love You (2020) và To All the Boys: Always and Forever (2021). Thương hiệu này nhanh chóng trở thành bàn đạp giúp nữ diễn viên sinh năm 1997 tạo dựng vị trí riêng ở Hollywood như hiện tại.
Dù không ít lần bị "soi" những khuyết điểm trên cơ thể thậm chí chê bai ngoại hình, nghệ sĩ 9X vẫn tự tin diện nhiều trang phục bó sát, cắt xẻ gợi cảm tôn đường nét thu hút tự nhiên, truyền tải thông điệp về thái độ tích cực với cơ thể
Bình luận (0)