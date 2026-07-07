436 thí sinh đầu tiên trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội

Hôm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố kết quả phương thức xét tuyển tài năng. Có 436 thí sinh đầu tiên được Đại học Bách khoa Hà Nội xét tuyển thẳng vào 46/68 chương trình đào tạo. Trong đó có 5 thí sinh đạt giải quốc tế, 41 thí sinh đạt giải nhất, 163 em đạt giải nhì và 193 thí sinh đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.



Phổ điểm xét tuyển tài năng diện 1.2 và diện 1.3 của Đại học Bách khoa Hà Nội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đây là những thí sinh thuộc diện 1.1 (xét tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế theo quy định của Bộ GD-ĐT) phương thức xét tuyển tài năng Đại học Bách khoa Hà Nội. Có 505 hồ sơ đăng ký xét tuyển diện này.

Ngoài ra Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã gửi điểm xét tuyển tài năng của hơn 3.600 thí sinh tới tài khoản của các em. Đây là những em đã đăng ký xét tuyển diện 1.2 (xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level, AP, IB...) và diện 1.3 (xét tuyển dựa theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn, gồm học sinh đạt giải cấp tỉnh, hệ chuyên...). Có 3.845 thí sinh đăng ký xét tuyển 2 diện này.

Trong số hơn 3.600 em đã được Đại học Bách khoa Hà Nội gửi điểm xét tuyển tài năng về tài khoản, có 53 thí sinh đạt điểm tối là 100/100 điểm, 145 thí sinh đạt 90/100 điểm. Một số thông tin phổ điểm của nhóm thí sinh này như sau: điểm thấp nhất là 55 điểm; điểm trung bình là 80,95 điểm; và điểm trung vị là 83,00 điểm.

Như vậy, tổng cộng có gần 300 hồ sơ không hợp lệ nên không được tính điểm các diện xét tuyển tài năng (cả 3 diện).

Năm nay Đai học Bách khoa Hà Nội tiếp tục sử dụng 3 phương thức xét tuyển: xét tuyển tài năng, xét tuyển kết quả thi đánh giá tư duy TSA, xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã công bố phương án quy đổi điểm trúng tuyển giữa các phương thức tuyển sinh và dự báo điểm chuẩn cho 68 chương trình đào tạo của nhà trường. Thí sinh có thể tham khảo các tính điểm quy đổi điểm trúng tuyển giữa điểm xét tuyển tài năng, xét tuyển TSA và điểm thi tốt nghiệp THPT tại trang thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội.