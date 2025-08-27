44 cán bộ, nhân viên PC Quảng Ngãi hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Kajiki

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia trách nhiệm của ngành điện miền Trung, trong đó có PC Quảng Ngãi, góp phần sớm khôi phục cấp điện phục vụ đời sống và sản xuất cho nhân dân các tỉnh bị thiệt hại sau bão Kajiki.

Lãnh đạo PC Quảng Ngãi tiễn đội xung kích tại cơ sở 1 lên đường làm nhiệm vụ ẢNH: PC QUẢNG NGÃI

Trước giờ lên đường, ông Quách Phạm Cường, Giám đốc PC Quảng Ngãi, đã động viên, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ông yêu cầu đội ngũ tuyệt đối tuân thủ quy trình an toàn lao động, phối hợp chặt chẽ với đơn vị bạn để xử lý sự cố nhanh chóng, hiệu quả, đồng thời lưu ý bảo đảm sức khỏe và an toàn trong suốt quá trình công tác.

Đoàn công tác được chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, bảo hộ lao động, máy phát điện di động, thiết bị chiếu sáng và dụng cụ chuyên dụng, sẵn sàng làm việc trong điều kiện khắc nghiệt. Ngoài ra, PC Quảng Ngãi cũng bố trí bảo hiểm thân thể cho toàn bộ thành viên, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tại chỗ duy trì lực lượng, sẵn sàng chi viện khi có yêu cầu.

Việc xuất quân lần này của PC Quảng Ngãi không chỉ khẳng định tinh thần trách nhiệm mà còn là sự sẻ chia kịp thời, giúp nhân dân vùng bị thiên tai sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.