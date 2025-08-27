Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

44 cán bộ, nhân viên PC Quảng Ngãi hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Kajiki

Nguồn: PC Quảng Ngãi
Nguồn: PC Quảng Ngãi
27/08/2025 16:24 GMT+7

Chiều 26.8, Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi) đã làm lễ xuất quân đưa 44 cán bộ, công nhân viên lên đường chi viện cho Điện lực Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão Kajiki.

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia trách nhiệm của ngành điện miền Trung, trong đó có PC Quảng Ngãi, góp phần sớm khôi phục cấp điện phục vụ đời sống và sản xuất cho nhân dân các tỉnh bị thiệt hại sau bão Kajiki.

44 cán bộ, nhân viên PC Quảng Ngãi hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Kajiki- Ảnh 1.

Lãnh đạo PC Quảng Ngãi tiễn đội xung kích tại cơ sở 1 lên đường làm nhiệm vụ

ẢNH: PC QUẢNG NGÃI

Trước giờ lên đường, ông Quách Phạm Cường, Giám đốc PC Quảng Ngãi, đã động viên, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ông yêu cầu đội ngũ tuyệt đối tuân thủ quy trình an toàn lao động, phối hợp chặt chẽ với đơn vị bạn để xử lý sự cố nhanh chóng, hiệu quả, đồng thời lưu ý bảo đảm sức khỏe và an toàn trong suốt quá trình công tác.

Đoàn công tác được chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, bảo hộ lao động, máy phát điện di động, thiết bị chiếu sáng và dụng cụ chuyên dụng, sẵn sàng làm việc trong điều kiện khắc nghiệt. Ngoài ra, PC Quảng Ngãi cũng bố trí bảo hiểm thân thể cho toàn bộ thành viên, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tại chỗ duy trì lực lượng, sẵn sàng chi viện khi có yêu cầu.

Việc xuất quân lần này của PC Quảng Ngãi không chỉ khẳng định tinh thần trách nhiệm mà còn là sự sẻ chia kịp thời, giúp nhân dân vùng bị thiên tai sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

Khám phá thêm chủ đề

Quảng Ngãi PC Quảng Ngãi Điện lực Quảng Ngãi bão kajiki
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận