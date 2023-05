44 hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp gỗ bị từ chối, chuyển công an

Từ ngày 1.1.2022 đến 17.5.2023, cơ quan thuế đã thực hiện giải quyết hoàn thuế 4.760 hồ sơ đối với mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ với số tiền 19.100 tỉ đồng. 215 hồ sơ DN đề nghị hủy hoàn với số tiền 1.514 tỉ đồng do DN nhận thấy hồ sơ bị thiếu, kê khai sai, cần điều chỉnh số liệu... cần thời gian để xem xét lại hồ sơ, sổ sách chứng từ. Cơ quan thuế từ chối đề nghị hoàn 44 hồ sơ số tiền 310 tỉ đồng do DN nộp hồ sơ thiếu, sai mẫu hồ sơ đề nghị hoàn, hồ sơ đề nghị hoàn không đủ thủ tục...

Cơ quan thuế tổng hợp nhanh kết quả hoàn thuế DN gỗ NGỌC THẠCH

199 hồ sơ đề nghị hoàn chưa được cơ quan thuế giải quyết, tương ứng số tiền đề nghị hoàn 1.119 tỉ đồng, tỷ lệ 4,18% so với tổng số hồ sơ cơ quan thuế đã giải quyết hoàn (199/4.760 hồ sơ). Một số hồ sơ chưa giải quyết là do đang trong thời gian giải quyết theo quy định; DN đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, xác minh; do DN xin tạm dừng, hoãn thời gian kiểm tra; do DN chưa cung cấp đủ hồ sơ tài liệu số liệu, do đang chờ kết quả xác minh...

Trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế, đối với các hồ sơ cần thực hiện xác minh, cơ quan thuế xác minh DN trung gian bán hàng trực tiếp cho DN hoàn thuế (F1). Cụ thể, trong 548 hồ sơ cơ quan thuế thực hiện xác minh các DN trung gian, có 490 hồ sơ xác minh đến DN trung gian F1, 45 hồ sơ xác minh đến DN trung gian F2, 3 hồ sơ xác minh đến DN trung gian F3, 5 hồ sơ xác minh đến DN trung gian F4, 5 hồ sơ xác minh đến DN trung gian cuối cùng (người dân, hộ trồng rừng).

Qua công tác xác minh phát hiện 264 DN trung gian bỏ địa chỉ kinh doanh, tạm dừng hoạt động, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an. Cụ thể, có 76 DN F1 tạm dừng hoạt động, 56 DN F1 bỏ địa chỉ kinh doanh, 56 DN F2 tạm dừng hoạt động, 60 DN F2 bỏ địa chỉ kinh doanh, 4 DN F3 tạm dừng hoạt động, 5 DN F3 bỏ địa chỉ kinh doanh, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an của 7 DN trung gian.

Theo Tổng cục Thuế, rà soát thông tin dữ liệu tổng thể đối với các DN kinh doanh mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ thì có đến 7.609 DN bỏ địa chỉ kinh doanh, tạm dừng hoạt động. Đặc biệt trong những DN này, có 24 DN nằm trong vụ án đã khởi tố, điều tra về tội mua bán hóa đơn bất hợp pháp trong thời gian qua.

Trong năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ của 9 DN trực tiếp đề nghị hoàn thuế GTGT mặt hàng gỗ và sản phẩm làm từ gỗ, dăm gỗ, viên nén gỗ sang cơ quan công an để phối hợp điều tra, xác minh (không kể các DN trung gian bán hàng cho DN hoàn thuế nêu trên). Nguyên nhân, do DN có dấu hiệu sử dụng hóa đơn khống để hoàn thuế, DN mua hàng của DN có rủi ro cao về thuế…