44 người chết trong 2 ngày vì nắng nóng gay gắt ở Ấn Độ

Những người thiệt mạng đều trên 60 tuổi và đang có tình trạng sức khỏe có thể trở nên trầm trọng hơn do nắng nóng gay gắt, theo AP. Các trường hợp tử vong xảy ra ở quận Ballia, cách Lucknow, thủ phủ Uttar Pradesh khoảng 300 km về phía đông nam.

Ông Jayant Kumar, Giám đốc Y tế Ballia, ngày 17.6 cho hay 23 trường hợp tử vong đã được ghi nhận trong ngày 15.6 và và 11 người chết trong ngày 16.6. Tuy nhiên, sau đó, có thêm 10 người nữa đã thiệt mạng trong ngày 16.6, theo tờ Hindustan Times hôm nay 18.6 dẫn lời một quan chức cấp cao tại bệnh viện.

"Tất cả các cá nhân đều mắc một số bệnh và tình trạng của họ trở nên tồi tệ hơn do thời tiết quá nóng", ông Kumar nói. Ông cho biết thêm hầu hết các trường hợp tử vong là do đau tim, tai biến mạch máu não và tiêu chảy.

Bang Uttar Pradesh đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt Chụp màn hình Hindustan Times

Ngoài ra, một nhân viên y tế địa phương tên Diwakar Singh cho hay những người nói trên được đưa vào bệnh viện chính của Ballia trong tình trạng nguy kịch. "Người cao tuổi cũng dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cực cao", ông Singh cho biết thêm. Các bác sĩ đã khuyên những cư dân trên 60 tuổi nên ở trong nhà vào ban ngày.

Dữ liệu của Cục Khí tượng Ấn Độ cho thấy Ballia đã báo cáo nhiệt độ tối đa trong ngày 16.6 là 42,2 độ C, cao hơn 4,7 độ C so với bình thường.





Nhiều người dân tham dự một buổi lễ ở ngoại ô Mumbai (Ấn Độ), nơi có hơn 10 người tử vong vì say nắng trong tháng 4 AFP

Mùa hè nóng như thiêu đốt đã gây ra tình trạng mất điện trên toàn bang Uttar Pradesh, khiến người dân không có nước sinh hoạt, quạt hoặc máy điều hòa không khí. Nhiều người đã tổ chức biểu tình.



Thủ hiến Yogi Adityanath của bang Uttar Pradesh trấn an với công chúng rằng chính quyền đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo cung cấp điện liên tục trong bang. Ông kêu gọi người dân hợp tác với chính quyền và sử dụng điện một cách thận trọng.

Thế giới 'hầm hập' vì El Nino

Trong các tháng của mùa hè, gồm tháng 4,5 và 6, tình trạng nắng nóng thường xảy ra ở hầu hết các vùng của Ấn Độ trước khi mưa gió mùa mang lại nhiệt độ mát mẻ hơn, nhưng nhiệt độ đã trở nên gay gắt hơn trong thập niên qua.

Trong các đợt nắng nóng, Ấn Độ cũng thường bị thiếu nước trầm trọng, với hàng chục triệu người trong tổng số 1,4 tỉ người thiếu nước sinh hoạt, theo AP.

Vào tháng 4, nắng nóng đã khiến 13 người thiệt mạng tại một sự kiện của chính quyền ở thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ và khiến một số bang phải đóng cửa tất cả các trường học trong một tuần.