48 tay cơ tranh tài tại giải billiards 3 băng Thanh Niên mở rộng 2023

Tham dự lễ bốc thăm có nhà báo Trần Việt Hưng (Chủ tịch Liên chi Hội Nhà báo Báo Thanh Niên, đồng Trưởng ban tổ chức giải), ông Nguyễn Minh Thuận (Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thẩm định giá Việt) cùng phóng viên báo đài và đại diện các tay cơ tranh tài tại giải.



Theo đó, có tổng cộng 48 tay cơ (gồm các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, đại diện nhà tài trợ, đối tác, khách mời là các nữ cơ thủ chuyên nghiệp…). Đặc biệt, khách mời của giải billiards Thanh Niên mở rộng là những "bóng hồng" của billiards Việt Nam như Nguyễn Hoàng Yến Nhi (HCB SEA Games 2023 nội dung 3 băng), Lê Thị Ngọc Huệ (HCV SEA Games 2023 nội dung 1 băng), Phùng Kiện Tường (HCB SEA Games 2023 nội dung 1 băng và HCĐ nội dung 3 băng), Nguyễn Lê Liên Quỳnh (từng thi đấu tại giải LPBA - Hàn Quốc).

Ông Nguyễn Minh Thuận (đứng), Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thẩm định giá Việt, nhà tài trợ chính và nhà báo Trần Việt Hưng (bìa trái), đồng Trưởng ban tổ chức giải billiards Thanh Niên mở rộng 2023 NHẬT THỊNH

48 VĐV sẽ chia thành 24 cặp đấu và người giành chiến thắng sẽ vào vòng 32. Trong khi đó, 24 tay cơ thua cuộc ở lượt trận đầu tiên sẽ được chia vào 12 cặp đấu play-off để tiếp tục tìm ra 12 cái tên đi tiếp.

Trong buổi bốc thăm, ban tổ chức giải cũng thống nhất một số nội dung quan trọng về thể thức thi đấu. Theo đó, 1 trận đấu gồm 3 ván đấu (thắng 2 ván sẽ thắng chung cuộc). Ở vòng loại, play-off, vòng 32 và vòng 16, mỗi ván đấu sẽ giới hạn trong tối đa 20 lượt cơ, người chạm 9 điểm trước trong ván đấu sẽ thắng (không đồng lượt cơ). Trong trường hợp 2 tay cơ hòa nhau 1-1 sau 2 ván đấu thì sẽ tiến hành đánh penalty (mỗi người đánh 1 lượt cơ, ai có nhiều điểm hơn sẽ thắng chung cuộc). Sau 3 lượt cơ penalty, nếu các tay cơ vẫn chưa có điểm thì sẽ tiến hành thi, bi của VĐV nào gần băng hơn thì thắng chung cuộc.

Lễ bốc thăm chia cặp và xếp lịch thi đấu vào sáng 22.6 NHẬT THỊNH

Từ vòng tứ kết trở đi, các trận đấu sẽ diễn ra trong 3 ván đấu (thắng 2), mỗi ván đấu giới hạn trong 20 lượt cơ, điểm đích lần lượt là 11, 11 và 9 điểm (không đồng lượt cơ).

Một lượt cơ sẽ giới hạn trong 40 giây. Trong trận đấu, mỗi VĐV có quyền xin thêm thời gian 2 lần. Kết thúc mỗi ván đấu, các VĐV sẽ nghỉ giải lao trong 5 phút.

Giải billiards Thanh Niên mở rộng 2023 bắt đầu khởi tranh từ đầu giờ chiều ngày 23.6 với vòng loại đầu tiên và play-off. Ngày 24.6 sẽ tiến hành đánh vòng 32, vòng 16, tứ kết, bán kết và chung kết.

Giải billiards carom 3 băng Thanh Niên mở rộng lần 2 - Cúp Viet Value 2023 do Liên chi Hội Nhà báo Báo Thanh Niên và Hội Nhà báo TP.HCM phối hợp tổ chức sẽ chính thức khai mạc vào sáng 24.6 tại CLB Nguyễn Du (TP.HCM). Giải có sự hỗ trợ chuyên môn của Trung tâm TDTT quận 1 (TP.HCM) và Bộ môn billiards Sở VH-TT TP.HCM. Ngoài đơn vị tài trợ chính Viet Value, đồng hành giải còn có các đơn vị như Bilavi Group, Hệ thống Billiards Phúc Thịnh, Bida Phong, Becamex IDC, Công ty Nexus và nhãn hàng Bulbal (Bảo Uyên Sport).

Nhà báo Quang Tuyến, Phó trưởng ban tổ chức giải điều hành tại lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Tiến Chung (trái, trọng tài Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM) phụ trách chuyên môn bốc thăm chia cặp và xếp lịch thi đấu NHẬT THỊNH

Các phóng viên đến dự và đưa tin buổi bốc thăm NHẬT THỊNH

Tay cơ Huy Hoàng, đương kim vô địch giải billiards Thanh Niên mở rộng đóng góp ý kiến NHẬT THỊNH

Tay cơ Nguyễn Văn Công (trái, đài SCTV) đam mê billiards và muốn thử sức ở nội dung 3 băng NHẬT THỊNH

Đại diện ban tổ chức, các phóng viên và VĐV tranh tài tại giải billiards Thanh Niên mở rộng 2023 NHẬT THỊNH