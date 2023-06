Thử thách lớn cho nhà vô địch

Tại giải đấu năm nay, số lượng tay cơ đăng ký tham dự đã tăng gấp đôi so với năm ngoái. Giải đấu cũng chào đón những tay cơ từ các tỉnh tham dự như phóng viên Bùi Hồng Nam (Văn phòng Tây Nam bộ Báo Thanh Niên); Phan Tấn Phum, Huỳnh Trung Kiên (Đài phát thanh - truyền hình Bình Dương) hay VĐV trẻ Nguyễn Hoàng Yến Nhi đến từ Đà Nẵng. Đặc biệt, giải đấu có sự tham gia của tay cơ Nguyễn Văn Trí - quyền Chủ tịch Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM.



Tay cơ Trí Viễn quyết tâm tạo bất ngờ ở giải billiards 3 băng Thanh Niên mở rộng 2023 MINH TÂN

Chính vì số lượng VĐV tham dự đông ngoài dự kiến và trình độ khách mời được nâng lên, nên chắc chắn tay cơ Nguyễn Huy Hoàng (Đài tiếng nói VN) sẽ rất khó khăn trong việc bảo vệ danh hiệu vô địch mà anh đang nắm giữ. Bên cạnh những nhân tố quen thuộc đã tham dự giải đấu lần thứ nhất, các khách mời cũng sẽ là những ẩn số thú vị, đem đến nhiều thử thách cho tay cơ muốn lên ngôi ở giải đấu năm nay.

Bình luận viên Trí Viễn (FPT Play) chia sẻ: "Giải năm ngoái tôi đã dừng bước ở vòng 16 dù không phải gặp đối thủ quá mạnh. Vì thế tôi quyết tâm sẽ thi đấu tốt tại giải năm nay. Với thể thức thi đấu mới, các VĐV sẽ phải nỗ lực rất lớn vì gần như không có chỗ cho sự may mắn. Mỗi tay cơ phải chứng minh được thực lực của mình. Trình độ của các cơ thủ sẽ được thể hiện qua mỗi trận đấu. Việc có thêm nhiều cơ thủ nữ hàng đầu VN tham gia giải cũng tạo cho tôi một cảm giác hào hứng. Bởi tôi và các tay cơ không chuyên khác có cơ hội đối đầu với những "bóng hồng" chuyên nghiệp mà chúng tôi đã theo dõi thường xuyên qua màn ảnh".

Tay cơ Tú Hân, đại diện Liên đoàn Billiards & Snooker VN, cho biết: "Tôi cho rằng đây là giải đấu rất thú vị dành cho giới báo chí và các khách mời. Chỉ cần nhìn vào số lượng tham gia đông đảo, chúng ta đã biết rõ sức hấp dẫn của giải. Billiards 3 băng là bộ môn mang tính nghệ thuật và rất phù hợp với các nhà báo. Đứng về phía Liên đoàn Billiards & Snooker VN, chúng tôi sẽ ủng hộ ban tổ chức về chuyên môn và một số hạng mục nếu giải được mở rộng quy mô mang tính khu vực hay toàn quốc".

Giải billiards 3 băng Thanh Niên mở rộng lần 2 - Cúp Viet Value 2023 do Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên và Hội Nhà báo TP.HCM phối hợp tổ chức sẽ chính thức diễn ra sau lễ khai mạc vào sáng 24.6 tại CLB Nguyễn Du (TP.HCM). Giải có sự hỗ trợ chuyên môn của Trung tâm TDTT Q.1 (TP.HCM) và Bộ môn billiards Sở VH-TT TP.HCM. Ngoài đơn vị tài trợ chính Viet Value, đồng hành giải còn có các đơn vị như Bilavi Group, Hệ thống Billiards Phúc Thịnh, Bida Phong, Becamex IDC, Công ty Nexus và Bảo Uyên Sport nhãn hàng Bulbal.