5 bộ phim gia đình ý nghĩa cho mùa tết sum vầy

Everything everywhere all at once

Everything everywhere all at once là một trong những tựa phim nổi bật nhất của điện ảnh thế giới trong năm 2022. Tác phẩm đến từ studio A24 cũng đang “càn quét” hàng loạt các giải thưởng điện ảnh lớn, mang về hào quang chưa từng có cho hai ngôi sao châu Á là Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy. Everything everywhere all at once khai thác chủ đề gia đình của những người nhập cư gốc Á. Nữ chính là Evelyn (Dương Tử Quỳnh) - bà chủ tiệm giặt là ở California (Mỹ) có cuộc sống “đầu tắt mặt tối” với một công việc nhàm chán, một ông chồng khờ cùng người con gái đồng tính mắc bệnh trầm cảm. Giữa cơn khủng hoảng tuổi trung niên, Evelyn bỗng phát hiện ra cô có thể đi xuyên qua đa vũ trụ, là người được chọn để giải cứu thế giới của một thế lực tà ác đang rắp tâm đưa tất cả vào thế hỗn mang.

Bên cạnh hành trình anh hùng đầy lý thú, bộ phim còn truyền tải đến khán giả những thông điệp rất sâu sắc về tình cảm gia đình. Bằng việc trải nghiệm và nhìn thấy hàng trăm ngàn bản thể của chính mình ở các vũ trụ khác, Evelyn dần nhận ra sự đứt gãy và những mâu thuẫn đã có thể hóa giải giữa bản thân mình và người nhà. Cuộc phiêu lưu đó cũng cho phép người phụ nữ này được thoát ra khỏi guồng quay cuộc sống buồn chán, khai mở thêm nhiều góc nhìn nhân sinh. Everything everywhere all at once dùng cái hỗn loạn để đưa người xem đến với bình yên. Chỉ khi tiếp thu toàn bộ các phiên bản của mình ở đa vũ trụ và trân trọng ý nghĩa của sự tồn tại, dù ở bất kỳ dạng thức nào, Evelyn mới nhìn thấu cuộc đời mà cô muốn sống. Để rồi từ đó, cô lượng thứ và thấu hiểu hơn cho chính bản thân cũng như chồng, con mình, quyết tâm xây đắp gia đình và sống tích cực hơn.

Shoplifters

Năm 2018, điện ảnh Nhật Bản đã được phen “nở mày nở mặt” khi bộ phim Shoplifters đoạt giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes. Tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Hirokazu Kore-eda đã mang đến cho khán giả một cách suy nghĩ rất khác về định nghĩa của hai tiếng “gia đình”. Bộ phim kể về những kẻ “bên lề” xã hội: một bà già cô độc sống bằng lương hưu của chồng đã qua đời, người đàn ông trung niên bất tài tên Osamu, người phụ nữ nghèo trốn chạy quá khứ Nobuya, cô gái trẻ Aki đang ở độ xuân sắc nhưng phải làm việc trong một câu lạc bộ phục vụ tình dục và Shota - một cậu bé mồ côi. Cuối cùng là Juri - cô bé “hàng xóm” là nạn nhân của bạo hành.

Đồng lương bèo bọt từ các công việc chân tay của Osamu hay Nobuya, Aki chẳng thấm thía vào đâu cho cuộc sống đắt đỏ chốn thành thị. Vì vậy, họ thường đi ăn cắp thực phẩm, đồ gia dụng ở các cửa hàng tiện ích, siêu thị. Dẫu chẳng có quan hệ máu mủ gì nhưng họ lại cùng nhau nương tựa dưới một mái nhà. Shoplifters đã khắc họa bức tranh khu ổ chuột và cuộc sống của những con người dưới đáy xã hội. Tuy nhiên, nó lại không hề bi ai, đau khổ mà lại rất vui tươi, ấm áp. Bởi họ có nhau, yêu thương và đối đãi với nhau bằng thứ tình thân thiêng liêng và chân thành. Để rồi đâu đó, khán giả nhìn vào và thấy dáng dấp của một gia đình đúng nghĩa. Shoplifters là một bộ phim vô cùng nhân văn. Nó có khả năng vừa khiến người xem phải trăn trở, suy tư nhưng đồng thời cũng là một bộ phim chữa lành.

Turning red

Turning red là tác phẩm hoạt hình thứ 25 đến từ xưởng phim hoạt hình huyền thoại Pixar. Bộ phim kể về câu chuyện lạ thường của cô bé Mei khi bước vào tuổi dậy thì. Cứ mỗi khi nóng giận, Mei sẽ bị “biến hình” thành một con gấu trúc đỏ to vật vã. Cuộc sống của cô bé đảo lộn từ đó. Turning red không những “ghi điểm” trong lòng khán giả đại chúng nhờ câu chuyện thú vị, hài hước, hình họa đáng yêu mà còn nhờ thông điệp vô cùng sâu sắc về gia đình.





Sinh ra trong một gia đình gốc châu Á ở Toronto (Canada), Mei được nuôi dạy theo kiểu thuần Á Đông để trở thành “con nhà người ta”, chăm học, ngoan ngoãn và tôn thờ truyền thống gia đình. Ming - mẹ của Mei không bao giờ hài lòng về bất cứ điều gì con gái làm vì cô là người luôn hướng đến sự hoàn hảo, lại còn sĩ diện. Tất cả những điều này đã vô tình làm nên hàng loạt sang chấn, bất an trong tâm trí non nớt của cô bé Mei khi bước vào tuổi trưởng thành. Bộ phim đã đặt ra vấn đề nhức nhối tồn đọng lâu đời trong các gia đình châu Á: lối giáo dục áp đặt nhân danh tình thương và sự kỳ vọng quá đà vào thế hệ con trẻ. Tuy nhiên, Turning red lại không hề nặng nề mà có cách giải quyết vấn đề cực kỳ ý nhị và xúc động. Đây là bộ phim rất phù hợp để cả gia đình, già trẻ lớn bé cùng nhau ngồi xuống thưởng thức, để yêu thương và thấu hiểu nhau hơn.

Tigertail

Sau khi về Đài Loan chịu tang mẹ, Phẩm Thụy, người đàn ông xa quê quá nửa đời người quay trở lại Mỹ và rơi vào trạng thái chông chênh. Cô độc ngồi trong ngôi nhà trống vắng, Phẩm Thụy đã có dịp soi xét và nhìn lại những trang quá khứ hoang hoải nỗi buồn trong suốt cuộc đời mình. Lớn lên trong một gia đình nghèo ở thị trấn Hổ Vĩ, Phẩm Thụy mang khát vọng đến Mỹ để đổi đời. Ông chấp nhận từ biệt mối tình đậm sâu thuở thiếu thời, kết hôn với một cô gái khá giả để được sang Mỹ sinh sống, lập nghiệp. Trong khi đó, mẹ ông vì luyến lưu quê hương nên vẫn nhất quyết ở lại Đài Loan.

Quyết chí làm ăn, chịu cực khổ qua nhiều năm trời, Phẩm Thụy rồi cũng trở thành người đàn ông thành đạt, mang đến cho vợ và con gái một cuộc sống sung túc, đủ đầy. Tuy nhiên, vợ ông chọn rời đi do không thể chịu nổi cuộc sống cô đơn với người chồng lúc nào cũng nghiện việc. Con gái Angela thì lớn lên trong nỗi mặc cảm không được cha công nhận. Cô cũng là hình mẫu điển hình cho thế hệ 8X lớn lên trong gia đình nhập cư, sống theo kiểu Mỹ, hiện đại, phóng khoáng nhưng mất kết nối hoàn toàn với nguồn cội, có nhiều mâu thuẫn và xung đột tư tưởng với phụ huynh. Bằng lối dẫn dắt điềm tĩnh, xen lẫn giữa thực tại và quá khứ, đạo diễn Alan Yang đã mang đến một thước phim đầy tính hiện sinh và thấm đẫm giá trị gia đình. Cho đến gần cuối cuộc đời, Phẩm Thụy mới dám mở lòng để chia sẻ với con gái câu chuyện đời mình, mới chịu nhìn trực diện vào những cái sai của bản thân trong cách ông đối đãi với những người thân. Tigertail là một hành trình đầy xúc động về cái cách mà một người đàn ông tìm về nguồn cội để tái kết nối với bản thân và để cho con mình biết rằng: ông yêu nó nhiều hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này.

CODA

Thuộc thể loại “coming of age” (tuổi mới lớn), CODA khắc họa câu chuyện của một gia đình ngư dân khiếm thính với nhân vật trung tâm là cô bé tuổi teen Ruby. Là người bình thường duy nhất trong nhà, Ruby đảm nhận nhiệm vụ giao tiếp và giúp cha đánh bắt cá. Cô có đam mê ca hát, mơ được có ngày bay xa nhưng lại nặng gánh gia đình. CODA là một bộ phim về hành trình đấu tranh vì ước mơ, cũng là một bộ phim có khả năng chữa lành nhờ những giá trị sâu sắc về tình thân gia đình. Do bị khiếm thính, các thành viên trong gia đình Ruby rất hay bị mọi người khinh khi. Nhưng cái cách mà họ yêu thương nhau, luôn bảo vệ cho nhau trước mọi biến cố trong cuộc sống đã cho họ nguồn năng lượng sống mãnh liệt.

Sau khi ra mắt tại Liên hoan phim Sundance 2021, CODA đã mang về hàng loạt giải thưởng, trong đó có giải đạo diễn xuất sắc nhất cho Sian Heder và giải quan trọng Grand Jury Prize. CODA còn được Apple TV mua lại bản quyền phát sóng với số tiền lên đến 25 triệu USD. Chưa dừng lại ở đó, CODA với nguồn năng lượng chữa lành kỳ diệu đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký như The power of the dog, Nightmare Alley, Drive my car... để giành lấy tượng vàng Oscar cho hạng mục Tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất năm 2022.