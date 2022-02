5 cách để phòng ngừa bạn có thể ‘ra đi’ trong giấc ngủ

Đó là: Mọi người thường chết trong khi ngủ như thế nào, tại sao và làm thế nào để tránh được?

Tiến sĩ Sumeet Chugh, giám đốc y tế của Trung tâm Nhịp tim Cedars-Sinai, nói với Wall Street Journal rằng 90% những cái chết đột ngột, bất ngờ vào ban đêm là do tim ngừng đập. Các tình huống có thể điều trị hoặc ngăn ngừa khác cũng góp phần vào.

Đây là những gì bạn có thể làm để ngăn ngừa việc có thể chết trong giấc ngủ, theo Eat This, Not That!

1. Nhận biết các triệu chứng ngưng thở khi ngủ

Một tình trạng được gọi là chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) khiến mọi người ngừng thở trong thời gian ngủ khi các mô mềm sụp xuống đường thở. Sau đó cơ thể hơi tỉnh dậy để thở trở lại. Quá trình đó có thể xảy ra nhiều lần trong một đêm.

Điều đó không chỉ khiến bạn không có được giấc ngủ ngon mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, sa sút trí tuệ và ngừng tim đột ngột.

Tình trạng này có thể điều trị được (mặt nạ CPAP giữ cho đường thở của bạn mở khi bạn ngủ), nhưng các chuyên gia cho biết 80 đến 90% những người bị ngưng thở khi ngủ không được chẩn đoán.

Một triệu chứng: Ngáy. Nếu bạn cùng giường nói rằng bạn ngủ ngáy, hãy hỏi bác sĩ của bạn là có nên xét nghiệm chẩn đoán không.

2. Đừng bỏ qua chấn thương đầu

Cái chết không đúng lúc của nam diễn viên Saget là một lời nhắc nhở đáng tiếc rằng vết thương ở đầu có thể nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng. Nếu bạn đã va phải đầu hoặc bị đánh vào đầu, đừng bỏ qua nó.

Tiến sĩ Leana Wen, bác sĩ cấp cứu và giáo sư sức khỏe cộng đồng tại Đại học George Washington (Mỹ), cho biết: “Việc bị chấn thương ở đầu là rất nghiêm trọng. Hãy hết sức thận trọng và tìm kiếm sự chăm sóc y tế càng sớm càng tốt - đặc biệt nếu người bị ngã đã lớn tuổi, đang dùng thuốc làm loãng máu hoặc đang dùng thuốc ngủ".

“Hãy đến phòng cấp cứu nếu bạn có các triệu chứng như mờ mắt, đau đầu dữ dội, buồn nôn hoặc nôn mửa nghiêm trọng hoặc các triệu chứng giống như đột quỵ,” tiến sĩ Wen khuyên, theo Eat This, Not That!





"Và nhớ nói với ai đó rằng bạn bị ngã, để họ có thể tiếp tục kiểm tra bạn", tiến sĩ Wen nói thêm.

3. Đừng bỏ qua cơn đau ngực

Mọi người đều biết rằng đau ngực là một triệu chứng đau tim chính, nhưng tại thời điểm này, nó có thể chuyển sang chứng ợ nóng hoặc căng thẳng. Cố gắng "ngủ quên" có thể là một sai lầm chết người.

Các chuyên gia nói rằng nếu bạn cảm thấy khó chịu, áp lực, căng hoặc ép ở vùng ngực dù chỉ là nhẹ; đau ở cổ, hàm, lưng hoặc vai; khó thở; hoặc choáng váng, đó có thể là dấu hiệu của một cơn đau tim và cần phải gọi cấp cứu.

4. Chú ý đến thuốc của bạn

Những người bị bệnh tim, phổi và dùng thuốc ảnh hưởng đến não (bao gồm thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm hoặc thuốc giảm đau) có nguy cơ tử vong cao nhất trong khi ngủ, chuyên gia Chugh nói với Wall Street Journal, gọi tình huống đó là một "giải ba".

Ông Chugh khuyên những người trên nên nói chuyện với bác sĩ của họ một cách tường tận.

5. Cảnh giác về sức khỏe tim mạch

Khám sức khỏe thường xuyên có thể giúp bác sĩ theo dõi sức khỏe tim mạch của bạn.

Nhiều vấn đề có thể được xác định bằng điện tâm đồ định kỳ, ghi lại hoạt động điện trong tim và có thể chỉ ra các dấu hiệu của bệnh tim.

Những thói quen tốt như ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, tránh thuốc lá và uống rượu, có thể giúp ích cho việc giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh, theo Eat This, Not That!