5 cô gái diễn áo tắm đẹp nhất Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam

Cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam bước vào giai đoạn nước rút với các màn tranh tài ở những vòng thi phụ và bán kết. Từ đây, những nhân tố nổi bật dần lộ diện, trong đó phải kể đến top 5 phần thi áo tắm. Cụ thể 5 cô gái được gọi tên gồm Trần Thị Mỹ Phụng (SBD: 101), Lâm Thoại Linh (SBD: 009), Nguyễn Lam Phương (SBD: 015), Nguyễn Thu Thảo (SBD: 048) và Phạm Thị Như (SBD: 088).
Sắc vóc top 5 Best in swimsuit của Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam
Vừa qua, vòng bán kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 diễn ra tại Cần Thơ. Tại đây, các thí sinh có dịp khoe kỹ năng trình diễn trong trang phục áo dài, trang phục dạ hội (dành cho nữ) và vest (dành cho nam). Top 5 phần thi thời trang của nữ được công bố gồm Nguyễn Lam Phương, Nguyễn Thu Thảo, Vũ Quế Anh, Nguyễn Thị Trang và Nguyễn Ngọc Việt. Trong khi đó, top 5 phần thi này của nam gọi tên các thí sinh gồm Jrim Jonathan, Trần Đức Hải, Nguyễn Đăng Đức, Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Minh Tuấn.
Top 5 Gương mặt đẹp nhất ở bảng nữ thuộc về Nguyễn Lam Phương, Nguyễn Thu Thảo, Kiều Thị Hường, Lâm Thoại Linh và Đinh Ngọc Sa. Còn ở bảng nam là Nguyễn Hàn Việt, Lâm Thoại Anh, Võ Đặng Thương Giang, Nguyễn Văn Đức Tài, Lê Tiến Hưng.
Sau bán kết, các thí sinh bước vào hành trình tập luyện, chuẩn bị cho đêm tranh tài cuối cùng diễn ra vào ngày 23.5 tại Cần Thơ.
