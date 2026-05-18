5 cô gái diễn áo tắm đẹp nhất Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam

Cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam bước vào giai đoạn nước rút với các màn tranh tài ở những vòng thi phụ và bán kết. Từ đây, những nhân tố nổi bật dần lộ diện, trong đó phải kể đến top 5 phần thi áo tắm. Cụ thể 5 cô gái được gọi tên gồm Trần Thị Mỹ Phụng (SBD: 101), Lâm Thoại Linh (SBD: 009), Nguyễn Lam Phương (SBD: 015), Nguyễn Thu Thảo (SBD: 048) và Phạm Thị Như (SBD: 088).

Mỹ Phụng là ứng viên đến từ An Giang, gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào cùng hình thể chuẩn. Cô sở hữu chiều cao 1,7 m cùng vóc dáng thon thả. Ngoài thành tích này, người đẹp còn vào top 5 phần thi tài năng, top 5 dự án cộng đồng… Ảnh: BTC

Sở hữu chiều cao 1,8 m cùng kỹ năng trình diễn tốt, việc Thu Thảo ghi tên mình vào top 5 Best in swimsuit không khiến nhiều người bất ngờ. Hiện tại, người đẹp sinh năm 2005 thuộc nhóm thí sinh được đánh giá cao tại cuộc thi. Trong hồ sơ, cô giới thiệu bản thân là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc Dân Ảnh: BTC

Lâm Thoại Linh gây ấn tượng với chiều cao 1,74 m cùng nhan sắc ngọt ngào. Chia sẻ về thành tích top 5 Best in swimsuit, người đẹp cho biết đây là sự ghi nhận cho tinh thần quyết tâm của mình trên hành trình chinh phục cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam. “Đây cũng là cột mốc đáng nhớ, giúp tôi tự tin và quyết tâm hơn", cô bày tỏ

Nguyễn Lam Phương sở hữu chiều cao 1,72 m cùng hình thể nóng bỏng với số đo 86-63-93. Hiện tại, người đẹp sinh năm 2001 thuộc nhóm thí sinh được đánh giá cao tại cuộc thi năm nay. Cô đang theo học thạc sĩ Quản lý báo chí - Truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền Ảnh: BTC

Phạm Thị Như gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc sảo cùng chiều cao 1,7 m. Chia sẻ sau phần thi, người đẹp cho hay: “Không chỉ là một phần thi nhan sắc, đây còn là cơ hội để Phạm Như cùng các thí sinh khác thể hiện bản lĩnh với tinh thần của những đại sứ quảng bá văn hóa du lịch. Từng bước catwalk, từng phong thái tự tin trên sân khấu đều là sự nỗ lực không ngừng nghỉ để tạo nên một phần thi đầy tự hào” Ảnh: BTC

Với phần thi này, top 5 ở bảng nam gọi tên các thí sinh gồm Nguyễn Hàn Việt, Võ Đặng Thương Giang, Lê Tiến Hưng, Bùi Quốc Huy và Lâm Thoại Anh Ảnh: BTC

Vừa qua, vòng bán kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 diễn ra tại Cần Thơ. Tại đây, các thí sinh có dịp khoe kỹ năng trình diễn trong trang phục áo dài, trang phục dạ hội (dành cho nữ) và vest (dành cho nam). Top 5 phần thi thời trang của nữ được công bố gồm Nguyễn Lam Phương, Nguyễn Thu Thảo, Vũ Quế Anh, Nguyễn Thị Trang và Nguyễn Ngọc Việt. Trong khi đó, top 5 phần thi này của nam gọi tên các thí sinh gồm Jrim Jonathan, Trần Đức Hải, Nguyễn Đăng Đức, Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Minh Tuấn.

Top 5 Gương mặt đẹp nhất ở bảng nữ thuộc về Nguyễn Lam Phương, Nguyễn Thu Thảo, Kiều Thị Hường, Lâm Thoại Linh và Đinh Ngọc Sa. Còn ở bảng nam là Nguyễn Hàn Việt, Lâm Thoại Anh, Võ Đặng Thương Giang, Nguyễn Văn Đức Tài, Lê Tiến Hưng.

Sau bán kết, các thí sinh bước vào hành trình tập luyện, chuẩn bị cho đêm tranh tài cuối cùng diễn ra vào ngày 23.5 tại Cần Thơ.