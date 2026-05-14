Thí sinh Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam diện bikini khoe body săn chắc

Sau sự kiện khởi động diễn ra ở TP.HCM, các thí sinh Hoa hậu - Nam vương du lịch Việt Nam bước vào các phần thi phụ. Trong đó, Best in swimsuit được nhiều người quan tâm vì tạo nên sân chơi để các thí sinh phô diễn hình thể khỏe khoắn cùng khả năng làm chủ trước ống kính.

Theo ban giám khảo nhận định, chất lượng thí sinh năm nay đồng đều, không chỉ có "sắc" mà còn có "vóc". Đây là yếu tố then chốt để các thí sinh có đủ sức bền tham gia vào hành trình quảng bá du lịch khắc nghiệt sắp tới.

Sắc vóc dàn thí sinh Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam

Nguyễn Thu Thảo là cô gái có chiều cao nổi bật nhất tại cuộc thi. Với vóc dáng cân đối, chiều cao 1,8 m, người đẹp sinh năm 2005 được đánh giá là ứng viên nặng ký cho ngôi vị Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 Ảnh: BTC

Trong trang phục bikini mang tông màu rực rỡ, các thí sinh tự tin khoe đường cong quyến rũ. Trong đó, Lâm Thoại Linh gây ấn tượng với chiều cao 1,74 m. Hai thí sinh Phạm Thị Như và Trần Thị Mỹ Phụng cũng không kém cạnh với chiều cao lần lượt là 1,7 m và 1,69 m Ảnh: BTC

Đinh Ngọc Sa là thí sinh đến từ Cà Mau. Cô năm nay 20 tuổi, sở hữu gương mặt sắc sảo cùng chiều cao 1,7 m. Trước khi đến với Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam, người đẹp 10X từng ghi tên mình vào top 20 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 Ảnh: BTC

Trần Hải Vân sinh năm 2005, đến từ Hà Nội, sở hữu chiều cao 1,72 m. Cô là sinh viên khoa Du lịch tại Trường đại học Đông Á. Đến với cuộc thi, cô mong muốn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa bản địa Ảnh: BTC

Nguyễn Lam Phương (SBD 015) gây ấn tượng với nụ cười tỏa nắng và gương mặt phúc hậu. Cô sở hữu chiều cao 1,72 m cùng hình thể nóng bỏng. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên sở hữu nhan sắc ngọt ngào, chiều cao 1,7 m Ảnh: BTC

Vũ Quế Anh sinh năm 1999, là người mẫu, nhân viên văn phòng. Người đẹp quê Hưng Yên có nhiều kinh nghiệm chinh chiến sắc đẹp trước đó, gây ấn tượng với chiều cao 1,73 m. Đến với cuộc thi lần này, nữ thí sinh mong muốn trở thành cầu nối, mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới bằng sự chân thành, tinh thần trách nhiệm Ảnh: BTC

Không chỉ gây ấn tượng bởi chiều cao vượt trội, dàn thí sinh nam còn cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt hình thể. Trong đó, thí sinh Nguyễn Tiến Triển (SBD 178) - vận động viên Jujitsu từng giành huy chương bạc SEA Games 33 sở hữu chiều cao 1,83 m, cơ bụng săn chắc Ảnh: BTC

Nguyễn Hàn Việt (SBD 200) sở hữu tỷ lệ hình thể cân đối cùng gương mặt điển trai. Anh sinh năm 2002, sở hữu chiều cao 1,83 m, hiện đang là người mẫu, sinh viên của Trường đại học Nha Trang Ảnh: BTC

Lâm Thoại Anh (trái) gây ấn tượng bởi chiều cao 1,8 m. Trong đó, chàng trai đến từ Khánh Hòa - Võ Đặng Thương Giang (phải) hiện đang là điều dưỡng gây mê hồi sức. Anh từng ghi tên mình vào top 30 Nam vương Thế giới Việt Nam. "Với tôi, đây không chỉ là cuộc thi nhan sắc mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh du lịch địa phương nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế", nam thí sinh bày tỏ Ảnh: BTC

Bùi Quốc Huy (trái) gây ấn tượng với chiều cao 1,87 m. Trong khi đó, Nguyễn Minh Tuấn (phải) cao 1,83 m, hiện đang là diễn viên, từng góp mặt trong một số tác phẩm của VTV Ảnh: BTC



