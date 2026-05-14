Thí sinh Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam diện bikini khoe body săn chắc

Sau sự kiện khởi động diễn ra ở TP.HCM, các thí sinh Hoa hậu - Nam vương du lịch Việt Nam bước vào các phần thi phụ. Trong đó, Best in swimsuit được nhiều người quan tâm vì tạo nên sân chơi để các thí sinh phô diễn hình thể khỏe khoắn cùng khả năng làm chủ trước ống kính.
Theo ban giám khảo nhận định, chất lượng thí sinh năm nay đồng đều, không chỉ có "sắc" mà còn có "vóc". Đây là yếu tố then chốt để các thí sinh có đủ sức bền tham gia vào hành trình quảng bá du lịch khắc nghiệt sắp tới.
Sắc vóc dàn thí sinh Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam
Trong trang phục bikini mang tông màu rực rỡ, các thí sinh tự tin khoe đường cong quyến rũ. Trong đó, Lâm Thoại Linh gây ấn tượng với chiều cao 1,74 m. Hai thí sinh Phạm Thị Như và Trần Thị Mỹ Phụng cũng không kém cạnh với chiều cao lần lượt là 1,7 m và 1,69 m
Nguyễn Lam Phương (SBD 015) gây ấn tượng với nụ cười tỏa nắng và gương mặt phúc hậu. Cô sở hữu chiều cao 1,72 m cùng hình thể nóng bỏng. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên sở hữu nhan sắc ngọt ngào, chiều cao 1,7 m
Lâm Thoại Anh (trái) gây ấn tượng bởi chiều cao 1,8 m. Trong đó, chàng trai đến từ Khánh Hòa - Võ Đặng Thương Giang (phải) hiện đang là điều dưỡng gây mê hồi sức. Anh từng ghi tên mình vào top 30 Nam vương Thế giới Việt Nam. "Với tôi, đây không chỉ là cuộc thi nhan sắc mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh du lịch địa phương nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế", nam thí sinh bày tỏ
Bùi Quốc Huy (trái) gây ấn tượng với chiều cao 1,87 m. Trong khi đó, Nguyễn Minh Tuấn (phải) cao 1,83 m, hiện đang là diễn viên, từng góp mặt trong một số tác phẩm của VTV
