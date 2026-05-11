'Hoa hậu hàng không' Loan Vương nhận 2 bằng thạc sĩ ở tuổi 40

Loan Vương tên thật là Vương Ngọc Loan, sinh năm 1986 tại TP.HCM. Cô từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc và giành được thứ hạng cao như Á hậu Quý tộc Thế giới 2017, Hoa hậu Quý bà Quốc tế 2018. Sau khi đăng quang, Loan Vương không tham gia showbiz mà tiếp tục làm công việc tiếp viên hàng không. Cho tới nay cô vẫn được nhiều người ưu ái gọi với danh xưng “hoa hậu hàng không”.

Nhan sắc rạng rỡ của Loan Vương ở tuổi 40. Dù bận rộn với công việc song cô vẫn nỗ lực duy trì việc học Ảnh: NVCC

Dù có công việc và cuộc sống ổn định trước ngưỡng tuổi 40, người đẹp vẫn tiếp tục trau dồi kiến thức. Cô cùng lúc theo học hai văn bằng thạc sĩ chuyên ngành Luật và Quản lý kinh tế. Lựa chọn này của “hoa hậu hàng không” khiến nhiều người bất ngờ.

Còn nhớ hồi tháng 11.2025, Loan Vương nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Đại học Bình Dương. Mới đây, cô tiếp tục chia sẻ tin vui khi vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế tại Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Quyết định trở lại giảng đường của Loan Vương

Như vậy, chỉ trong vòng 6 tháng người đẹp đã nhận 2 tấm bằng thạc sĩ. Cô chia sẻ rằng: "Danh hiệu mở ra nhiều cơ hội trong công việc và cuộc sống nhưng đi kèm đó là áp lực không nhỏ. Khi mới 18-20 tuổi, có thể mọi người quan tâm nhiều tới vẻ đẹp bên ngoài. Nhưng sau ngưỡng tuổi 30 tôi nhận ra đẹp tri thức mới là vẻ đẹp bền vững, không phai tàn theo thời gian và có sức hút thực sự. Bởi vậy, tôi chọn con đường học để mở ra cho mình cánh cửa mới, cơ hội mới và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình”.

Con trai cũng có mặt để chúc mừng Loan Vương trong ngày cô nhận bằng thạc sĩ Ảnh: NVCC

Người đẹp sinh năm 1986 khẳng định cô chinh phục cùng lúc 2 tấm bằng thạc sĩ không phải để lấy thành tích hay chứng minh điều gì mà chỉ muốn nhắc nhở bản thân không có hành trình nào là quá muộn, miễn là mình còn dám bắt đầu và đủ kiên định để đi đến cùng.

“Tôi từng ước một ngày dài thêm vài giờ để kịp chăm mẹ, lo cho con, ổn định sức khỏe của mình và tiếp tục việc học. Tôi không ít lần tự hỏi liệu mình có đang ôm quá nhiều thứ? Thế nhưng, mỗi lần đứng giữa lựa chọn buông bỏ hay cố thêm một chút nữa, tôi luôn chọn cố gắng", cô nói.

Loan Vương chia sẻ cô không học để chứng minh rằng mình mạnh mẽ. Thay vào đó, người đẹp cho rằng việc học là cách để bản thân không bị bỏ lại phía sau, để không trở thành một người lớn lỗi thời trong mắt đứa trẻ mà cô yêu thương nhất. "Tôi học vì muốn hiểu con, muốn đồng hành cùng con trong từng suy nghĩ, từng câu chuyện, từng ước mơ sau này. Bởi vì, là một người mẹ đơn thân không bao giờ dễ dàng”, Loan Vương tâm sự.

Hiện tại, ngoài công việc tiếp viên hàng không Loan Vương còn tham gia giảng dạy tại Học viện hàng không Việt Nam và là một trong những đại sứ của Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Đối với Loan Vương, việc trở thành tiếp viên cho hãng hàng không quốc gia không khác nào hoa hậu trong thời kỳ đương nhiệm vì "từng cử chỉ, lời nói, cách đi đứng đều mang trọng trách đưa vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam đến với hành khách, bạn bè quốc tế".