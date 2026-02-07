Nhã Phương khoe dáng gợi cảm sau khi sinh con lần 3

Trên tài khoản mạng xã hội sở hữu 7,4 triệu người theo dõi, Nhã Phương chia sẻ đoạn video khoe vóc dáng thon thả sau 14 ngày sinh con. Qua clip, nữ diễn viên xuất hiện trong trang phục thể thao màu đen, khoe vòng hai thon gọn. Nhiều khán giả trầm trồ trước sắc vóc của bà mẹ ba con sau khi sinh.



Nhã Phương nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả sau khi sinh Ảnh: Chụp màn hình

Về chế độ dinh dưỡng, nữ diễn viên cho biết các hoạt động chính trong hai tuần đầu sau sinh bao gồm việc ăn uống và nuôi con bằng sữa mẹ. Trong những chia sẻ hiếm hoi về đời sống gia đình, nữ diễn viên cho biết cô ưu tiên thời gian cho con trong giai đoạn đầu đời, hạn chế các hoạt động bên ngoài.

Trước khi tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật để chuẩn bị cho việc sinh nở lần ba, diễn viên Nhã Phương duy trì sự hiện diện thông qua các dự án phim truyền hình và điện ảnh có tính chọn lọc. Sau khi kết hôn, danh mục vai diễn của mẹ bỉm ghi nhận sự thay đổi từ dạng nhân vật trẻ trung sang các nhân vật có sức nặng về tâm lý gia đình.

Nhã Phương sau khi kết hôn

Chuyện tình giữa Nhã Phương và Trường Giang bắt đầu từ năm 2018 sau quá trình hợp tác trong dự án phim 49 ngày. Sau khi kết hôn, cặp đôi lần lượt đón con gái đầu lòng vào năm 2019 và con trai thứ hai vào năm 2023.

Nhã Phương tiếp tục duy trì hình ảnh quen thuộc nhiều năm qua, hạn chế phát ngôn gây tranh cãi, tập trung vào đời sống gia đình Ảnh: FBNV

Sau khi lập gia đình, lối sống của nữ diễn viên ghi nhận sự dịch chuyển từ ưu tiên cảm xúc cá nhân sang vai trò quản lý tổ ấm và đồng hành cùng chồng trong các hoạt động kinh doanh. Sự hỗ trợ từ phía hậu phương giúp cô duy trì sự cân bằng giữa việc chăm sóc con cái và các kế hoạch nghệ thuật dài hạn.

Sự thay đổi về định hướng công việc của Nhã Phương thể hiện rõ nét qua việc phân bổ thời gian giữa phim trường và tổ ấm. Thay vì tập trung hoàn toàn vào diễn xuất, cô mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, đồng thời vận hành hệ thống nhà hàng cùng chồng.

Nói về tổ ấm, Nhã Phương từng chia sẻ: “Hạnh phúc lớn nhất của tôi là được làm hậu phương của anh Giang, chăm sóc con cái. Tôi cũng muốn đồng hành với anh trong công việc. Đã 6 năm rồi, anh Giang mới quay lại với điện ảnh và đây là một bộ phim tâm huyết của anh. Không có gì hạnh phúc hơn khi vợ chồng đồng hành với nhau trong lĩnh vực cả hai đều yêu thích”.