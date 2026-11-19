Chiều 19.11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên án đối với 5 bị cáo là cộng tác viên Tổ trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão (quận 1 cũ, TP.HCM) về tội "nhận hối lộ", sau khi nhóm này thu phí "bảo kê" định kỳ đối với hàng loạt hộ kinh doanh, bãi xe trên địa bàn.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Mãi (41 tuổi, cựu Tổ phó phụ trách Tổ trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão, nay thuộc phường Bến Thành) 8 năm 6 tháng tù; cùng 4 cựu cộng tác viên Tổ trật tự đô thị là Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi) 8 năm tù, Lương Quốc Huy Hoàng (45 tuổi) 7 năm tù, Đỗ Khắc Anh Khang (30 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, và Nguyễn Minh Tuấn (37 tuổi) 2 năm tù.

Các bị cáo tại tòa ẢNH: B.N

Theo hồ sơ vụ án, hành vi phạm tội bắt đầu lộ diện từ ngày 15.12.2023, khi Công an quận 1 cũ tiếp nhận đơn tố giác của bà B.T.C về việc Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu bà nộp tiền hằng tháng để không bị lập biên bản, xử lý vi phạm trật tự lòng lề đường. Đến tối cùng ngày, lực lượng công an đã bắt quả tang Tùng khi đang nhận 750.000 đồng từ bà C. tại khu vực vỉa hè đường Nguyễn Trãi.

Mở rộng điều tra từ vụ bắt quả tang này, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục nhận thêm đơn tố giác từ 32 cá nhân, hộ kinh doanh khác trên địa bàn, lộ ra đường dây "bảo kê" vỉa hè thu lợi bất chính kéo dài hơn 2 năm.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 11.2021 - 12.2023, các bị cáo trong Tổ trật tự đô thị đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự lòng lề đường để trục lợi.

Nguyễn Tiến Mãi với vai trò Tổ phó phụ trách đã đứng ra chỉ đạo, tổ chức cho các cộng tác viên trực tiếp thỏa thuận mức "chung chi" với các hộ kinh doanh.

Theo sự phân công của Mãi, Nguyễn Thanh Tùng và Đỗ Khắc Anh Khang trực tiếp gặp các chủ cơ sở kinh doanh, bãi xe, quán ăn, quán cà phê để đặt vấn đề thu tiền hằng tháng.

Đổi lại, Tổ trật tự đô thị cam kết bỏ qua vi phạm, không kiểm tra, không lập biên bản xử phạt hành chính và không tạm giữ đồ đạc, hàng hóa hay phương tiện. Mức tiền hối lộ thỏa thuận dao động từ vài trăm ngàn đến nhiều triệu đồng/tháng.

Trong giai đoạn 1 (tháng 11.2021 - 4.2023), nhóm này đã nhận tổng cộng 159,85 triệu đồng từ các hộ kinh doanh, chia đều cho 3 thành viên gồm Mãi, Tùng và Hoàng.

Giai đoạn 2 (tháng 4 - 12.2023), khi có thêm Khang và Tuấn tham gia, tổng số tiền nhận hối lộ phát sinh thêm 395,05 triệu đồng.

Số tiền thu được tiếp tục được chia theo ca trực hoặc trích một phần làm "quỹ chung" cho các hoạt động ăn uống của nhóm.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền hối lộ mà Nguyễn Tiến Mãi, Nguyễn Thanh Tùng và Lương Quốc Huy Hoàng phải chịu trách nhiệm hình sự là 554,9 triệu đồng. Đỗ Khắc Anh Khang và Nguyễn Minh Tuấn chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền 395,05 triệu đồng.