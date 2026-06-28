5 diễn đàn ý nghĩa tại Đại hội Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác

Đại hội Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác năm 2026 với sự tham gia của 329 đại biểu.

Ngày 28.6, trong khuôn khổ đại hội, 5 Diễn đàn "Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh" đã đồng loạt diễn ra tại những địa danh lịch sử, văn hóa tiêu biểu của thành phố, quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ, cán bộ Đoàn và những gương thanh niên tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực.

Chương trình tuyên dương Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác năm 2026 sẽ diễn ra vào sáng mai 29.6 ẢNH: CTV

Các diễn đàn là không gian để đại biểu giới thiệu những công trình, mô hình, sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và lan tỏa những câu chuyện đẹp trong quá trình học tập, rèn luyện, lao động và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Không chỉ là hoạt động chuyên đề của đại hội, chuỗi diễn đàn còn góp phần kết nối truyền thống với hiện đại, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của thanh niên TP.HCM vì sự phát triển của thành phố và đất nước.

Các diễn đàn là không gian để đại biểu giới thiệu những công trình, mô hình, sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và lan tỏa những câu chuyện đẹp trong quá trình học tập, rèn luyện, lao động và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ẢNH: CTV

Đại hội Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác là đợt hoạt động chính trị quan trọng, nhằm biểu dương, tôn vinh những thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, tình nguyện và các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thông qua đại hội, tổ chức Đoàn ghi nhận những nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của thanh niên thành phố trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, Đại hội góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp, nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo động lực để đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP.HCM và đất nước; lan tỏa tinh thần sống, học tập và làm việc có trách nhiệm, lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác.

Nhiều hoạt động ý nghĩa được diễn ra trong khuôn khổ của đại hội ẢNH: CTV

Đại hội Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần, với sự tham dự của các đại biểu thanh niên tiên tiến là các gương Công dân trẻ tiêu biểu, thanh niên tiêu biểu và được bình chọn từ hàng triệu đoàn viên, thanh niên và hàng nghìn gương Thanh niên tiến làm theo lời Bác được bình chọn từ các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Năm nay, Đại hội Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác được tổ chức lần đầu tiên sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong không khí kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 – 2.7.2026), đồng thời chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với quy mô địa bàn rộng hơn, lực lượng đoàn viên, thanh niên đông đảo hơn và sự hội tụ của nhiều gương mặt tiêu biểu đến từ các địa phương, đơn vị sau sắp xếp, đại hội không chỉ là dịp tôn vinh những cá nhân xuất sắc mà còn là không gian kết nối, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các điển hình tiên tiến. Qua đó, góp phần hình thành mạng lưới thanh niên tiêu biểu của thành phố, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong học tập, lao động, công tác và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chương trình tuyên dương Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác năm 2026 sẽ diễn ra vào sáng mai 29.6.