88 gương của Cà Mau được tuyên dương 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác'

Ngày 18.5, tại Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức Lễ tuyên dương "thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" năm 2026, vinh danh 88 cá nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực học tập, lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học, quốc phòng – an ninh và hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Thời gian qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác ở nhiều cấp bộ Đoàn.

Từ các phong trào thực tiễn, thanh niên Cà Mau đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân khó khăn; đồng thời chủ động ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo và tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo.

Trong số 88 cá nhân được tuyên dương, nhiều gương mặt trẻ gây chú ý bởi thành tích nổi bật. Điển hình như em Trần Nhật Tân, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Bạc Liêu, đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tin học năm học 2025-2026.

Nhật Tân cũng là thí sinh duy nhất của tỉnh Cà Mau được chọn tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026. Với thành tích này, Tân là học sinh duy nhất của tỉnh được miễn thi tốt nghiệp THPT và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2026.

Một gương mặt khác là Ngô Cương, sinh viên Phân hiệu Trường ĐH Bình Dương tại Cà Mau, với thành tích 2 năm liền đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư, đạt giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học, có dự án đoạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cấp tỉnh và khu vực.

"Được tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" đối với em là niềm vinh dự và tự hào, đồng thời cũng là động lực để tiếp tục phấn đấu hoàn thiện bản thân, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đối với cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp", Ngô Cương chia sẻ.

Anh Phạm Tuấn Tài, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau, cho biết lễ tuyên dương nhằm tiếp tục lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; tạo động lực thi đua, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần vươn lên của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Theo anh Tài, thông qua các phong trào, tỉnh hướng đến xây dựng lớp thanh niên Cà Mau thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, đạo đức, bản lĩnh, tri thức, trách nhiệm và khát vọng dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.