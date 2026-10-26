5 điện thoại Android đáng sở hữu nhất hiện nay

Hầu hết chúng ta khi tìm mua điện thoại ai cũng ưu tiên mức giá dễ tiếp cận, nhưng lại yêu cầu máy vẫn phải chạy ổn và dùng được nhiều năm. Với các điện thoại Android hiện nay, tầm giá nào cũng có lựa chọn, mỗi máy đầu tư vào một thế mạnh khác nhau như máy chú trọng màn hình, lại có máy mạnh về chip, có máy lo chuyện camera hoặc thời gian cập nhật phần mềm.

Dưới đây là 5 mẫu Android thuộc nhiều phân khúc được chuyên trang công nghệ Android Authority đánh giá, với loạt điểm mạnh và điểm yếu của từng máy để người dùng dễ chọn theo nhu cầu.

Moto G Power 2025

Moto G Power 2025 hiện có giá bán khoảng 199 USD (5,1 triệu đồng). Máy dùng chip MediaTek Dimensity 6300, RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB và có thể mở rộng bằng thẻ microSD. Màn hình LCD 6,8 inch, tần số quét 120 Hz, được bảo vệ bởi kính Gorilla Glass 5.

Điểm khiến máy nổi bật ở tầm giá này là độ bền. Máy đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68/IP69, mặt lưng giả da thuần chay và vẫn giữ cổng tai nghe 3,5 mm.

Moto G Power 2025 ẢNH: MOTOROLA

Camera chính 50 MP có chống rung quang học (OIS), đi kèm camera siêu rộng 8 MP. Pin 5.000 mAh, sạc có dây 30W và không dây 15W. Máy ra mắt với Android 15 và chỉ được nâng cấp một bản Android lớn. Chip Dimensity 6300 cũng kém hơn chip của đời trước trên giấy tờ.

Samsung Galaxy A17

Galaxy A17 có giá dưới 250 USD (6,5 triệu đồng). Máy có màn hình Super AMOLED 6,7 inch, tần số quét 90 Hz, phủ kính Gorilla Glass Victus. Thân máy dày 7,5 mm, nặng 192 g, nhẹ và mỏng hơn đời trước nhờ đổi vật liệu mặt lưng.

Nâng cấp đáng kể nhất là camera chính 50 MP lần đầu có chống rung quang học. Samsung cho biết ảnh chụp thiếu sáng sáng hơn tới 2,5 lần so với đời trước. Phần còn lại giữ nguyên cách làm cũ của hãng với pin 5.000 mAh sạc 25W, kháng nước và bụi IP54, có khe microSD hỗ trợ thẻ tới 2 TB.

Samsung Galaxy A17 ẢNH: SAMSUNG

Điểm mạnh nhất của Galaxy A17 ở tầm giá này là phần mềm, khi Samsung hứa 6 lần nâng cấp Android và 6 năm vá bảo mật. Bản RAM 4 GB có thể hơi chật khi mở nhiều ứng dụng cùng lúc, nhưng máy vẫn có bản 6 GB và 8 GB cho bạn lựa chọn.

Moto G Stylus 2025

Moto G Stylus 2025 ra mắt tháng 4.2025, hiện tại giá đang bán dao động quanh mốc 300 USD (7,7 triệu đồng). Máy dùng chip Snapdragon 6 Gen 3 và RAM 8 GB. Màn hình pOLED 6,7 inch, độ phân giải cao, tần số quét 120 Hz và sáng tối đa 3.000 nit. Motorola cho biết bút cảm ứng nhạy hơn đời trước tới 6,4 lần.

Moto G Stylus (2025) cùng bút cảm ứng đi kèm ẢNH: GSMARENA

Camera chính 50 MP có khả năng chống rung OIS, kèm camera siêu rộng 13 MP. Máy kháng nước IP68, và vẫn có jack tai nghe. Viên pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 68W, không dây 15W, nhanh hơn nhiều so với các máy cùng tầm giá. Điểm yếu của Moto G Stylus 2025 nằm ở phần mềm khi chỉ được tối đa 2 bản nâng cấp Android lớn, ít hơn hẳn so với Samsung và Google.

Google Pixel 10a

Pixel 10a hiện có giá khởi điểm 599 USD (khoảng 15,5 triệu đồng), cấu hình gần như giữ nguyên so với thế hệ tiền nhiệm Pixel 9a, gồm chip Tensor G4, RAM 8 GB, pin 5.100 mAh. Màn hình pOLED rộng 6,3 inch, tần số quét 120 Hz, độ sáng tối đa đạt 3.000 nit, và kính Gorilla Glass 7i. Cụm camera được thiết kế phẳng với mặt lưng, không còn lồi ra.

Google Pixel 10a ẢNH: GOOGLE

Hệ thống camera sau gồm cảm biến chính 48 MP có OIS và camera siêu rộng 13 MP. Máy kháng nước và bụi IP68, sạc có dây 30W và không dây 10W, nhanh hơn đời trước. Google cũng bổ sung một số tính năng như Satellite SOS, Auto Best Take và Camera Coach.

Lý do chính để người dùng ưu tiên chọn Pixel 10a là phần mềm, khi máy chạy Android 16 và được cam kết 7 năm cập nhật hệ điều hành, bảo mật và các bản Pixel Drop.

Samsung Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE sở hữu chip Exynos 2400, RAM 8 GB. Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch, tần số quét 120 Hz. Khung nhôm, kính Gorilla Glass Victus+ cả hai mặt, thân dày 7,4 mm, chuẩn kháng nước IP68. Giá thiết bị hiện tại khoảng hơn 13 triệu đồng ở thị trường Việt Nam.

Hệ thống nhiếp ảnh có ba ống kính gồm camera chính 50 MP có OIS, siêu rộng 12 MP và tele 8 MP zoom quang 3x có OIS. Đây là điểm khác biệt so với bốn mẫu smartphone ở trên, vốn không có camera tele.

Samsung Galaxy S25 FE ẢNH: SAMSUNG

Máy sở hữu pin 4.900 mAh, sạc nhanh 45W. Samsung hứa hẹn thời gian nâng cấp hệ điều hành và bảo mật trong 7 năm, đi kèm các tính năng Galaxy AI như Gemini Live và Circle to Search cho người dùng.

Nên lựa chọn máy nào?

Nếu muốn tiết kiệm ngân sách mà cần độ bền thì Moto G Power 2025 là lựa chọn ưu tiên. Trong khi đó, bạn cần camera có chống rung trong tầm giá thấp thì Galaxy A17 là lựa chọn hợp lý.

Người dùng thường xuyên ghi chú bằng bút thì nên chọn Moto G Stylus, nhưng phải chấp nhận phần mềm ít được cập nhật. Cuối cùng, với mục tiêu sử dụng lâu, nhận được cập nhật đều đặn thì Pixel 10a hoặc Galaxy S25 FE là hai lựa chọn phù hợp với bạn.