Lý do điện thoại Android giá rẻ thường có viền màn hình dày

Ngày nay, điện thoại thông minh hầu như là một món đồ ai cũng mang theo bên mình, chứa đựng mọi tiện ích cho cuộc sống, nên yếu tố thẩm mỹ của chúng rất được chú trọng. Và có một chi tiết khá thú vị, đó là chúng ta có thể dễ dàng đoán được phân khúc của một chiếc smartphone thông qua kích thước viền màn hình của chúng.

Mặc dù nhiều mẫu Android tầm trung vẫn sở hữu ngoại hình tương đối cao cấp so với hiệu năng thực, nhưng vẫn có không ít thiết bị 'phơi bày' thẳng phân khúc giá qua phần viền màn hình dày cộp. Điển hình như mẫu Galaxy A26 của Samsung hay dòng Pixel A của Google với phần viền dưới quá khổ giúp phân biệt với dòng chủ lực.

Điện thoại Android giá rẻ thường có phần viền màn hình khá dày ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITAL TRENDS

Giới hạn kỹ thuật đằng sau phần viền màn hình dày trên điện thoại Android giá rẻ

Đặc điểm này không phải là chiêu trò tiếp thị mà thực chất xuất phát từ giới hạn kỹ thuật khi các hãng phải cắt giảm chi phí màn hình để hạ giá thành. Trong khi các dòng máy cao cấp hàng đầu (flagship) dùng tấm nền OLED dẻo có thể uốn cong ở đáy để nối vào bo mạch chủ nhưng chi phí sản xuất đắt hơn tới 100%, điện thoại giá rẻ thường dùng tấm nền OLED cứng hoặc LCD đi kèm các đầu nối lớn buộc phải giấu dưới phần viền dày.

Dù viền màn hình dày vẫn xuất hiện trên các dòng máy bình dân trong năm 2026 và những năm tiếp theo, nhưng một số thiết bị đã loại bỏ thành công nhược điểm này. Chẳng hạn, mẫu Nothing Phone (2a) ra mắt từ năm 2024 vẫn sở hữu thiết kế độc đáo, vẻ ngoài cao cấp vượt tầm giá và không có phần viền dày.

Một lựa chọn khác có mức giá tầm trung như chiếc Motorola Moto G gần đây với ngoại hình khá đắt đỏ và không bị dày viền, dù người dùng phải chấp nhận dung lượng RAM chỉ 4 GB cùng cụm camera kém ấn tượng. Ngoài ra, mẫu Xiaomi Redmi Note 15 Pro với mức giá chưa tới 10 triệu đồng nhưng mang đến thông số kỹ thuật mạnh mẽ, camera ổn định và màn hình viền siêu mỏng đẳng cấp flagship.

Khi ngày càng nhiều nhà sản xuất dần loại bỏ phần viền đen dày khỏi màn hình trên các dòng điện thoại giá rẻ, xu hướng thiết kế ở phân khúc này đang từng bước thay đổi. Không loại trừ khả năng Google và Samsung cũng sẽ thực hiện điều tương tự vào một thời điểm nào đó trong tương lai.