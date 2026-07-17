Nguyên nhân khiến TV OLED nóng lên nhanh chóng và cách khắc phục

Nhiều người dùng thường cảm thấy một lượng nhiệt lớn tỏa ra khi đi qua trước màn hình TV OLED đang bật. Trên thực tế, dòng TV này vốn chạy mát hơn TV truyền thống do các điểm ảnh tự phát sáng độc lập mà không cần hệ thống đèn nền chiếu sáng nóng qua tấm nền. Tuy nhiên, quá trình tự phát sáng của các điểm ảnh (pixel) vẫn sinh ra nhiệt và trong nhiều trường hợp, TV OLED có thể trở nên quá nóng so với mức an toàn. Khi tình trạng này xảy ra, người dùng cần chủ động can thiệp để bảo vệ thiết bị.

Cách hạ nhiệt và kéo dài tuổi thọ cho TV OLED

Nguyên nhân lớn nhất khiến nhiệt độ TV tăng cao là do việc duy trì độ sáng cực đại trong một thời gian dài liên tục. Để khắc phục, hãng LG khuyến nghị người dùng nên giới hạn độ sáng màn hình ở mức không quá 70% đối với nhu cầu sử dụng thông thường. Bạn cũng nên tắt các chế độ tự động đẩy độ sáng lên cao như 'Hình ảnh rõ nét' (Clear Image) hoặc 'Chế độ thể thao' (Sports Mode) nếu thấy thiết bị quá nóng. Đây cũng là giải pháp cốt lõi để ngăn ngừa hiện tượng lưu ảnh (burn-in) nguy hiểm.

TV OLED thường nóng lên do độ sáng để quá cao ẢNH: GEMINI AI

Bên cạnh yếu tố cài đặt, ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp cũng là tác nhân tàn phá màn hình do đặc tính hấp thụ nhiệt mạnh. Việc tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài sẽ gây ra rủi ro hư hỏng lớn cho các linh kiện bên trong tấm nền. Do đó, người dùng được khuyên nên chủ động kéo rèm cửa vào những ngày nắng nóng, ngay cả khi TV có lớp phủ chống chói. Khi TV OLED thường xuyên phải hoạt động trong tình trạng quá nóng, tuổi thọ của tấm nền màn hình sẽ bị rút ngắn.

Nghiên cứu độ bền kéo dài 3 năm của chuyên trang RTINGS cho thấy, TV có tần suất sử dụng càng cao thì thời gian màn hình bị nóng càng lâu. Kết quả là hầu như mọi tấm nền OLED tham gia thử nghiệm đều bắt đầu xuất hiện dấu hiệu burn-in ở thời điểm 2 năm. Tuy nhiên, người dùng phổ thông không cần quá lo lắng vì TV OLED ở điều kiện sử dụng trung bình tại nhà có thể hoạt động bền bỉ từ 10 năm trở lên trước khi gặp rủi ro.

Để tối ưu hóa và kéo dài tuổi thọ của TV vượt qua con số trung bình, người dùng cần duy trì những thói quen chăm sóc tấm nền đúng cách. Hãy luôn tắt TV khi không có nhu cầu sử dụng, giữ độ sáng ở mức hợp lý và thường xuyên lưu ý đến độ nóng của bề mặt màn hình. Việc thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa đơn giản này sẽ giúp chiếc TV của bạn luôn vận hành ổn định và bền bỉ.