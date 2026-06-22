Nỗi ám ảnh 'burn-in' và cách 'hack' tuổi thọ cho màn hình OLED hiện đại

Màn hình OLED đã trở thành chuẩn mực hiển thị cao cấp trên loạt thiết bị từ TV, laptop cho đến máy chơi game cầm tay nhờ sắc đen sâu thẳm và màu sắc rực rỡ. Tuy nhiên, lỗi lưu ảnh vĩnh viễn (burn-in) - hiện tượng các điểm ảnh hữu cơ tự phát sáng bị hao mòn và để lại vết hằn cố định khi hiển thị một hình ảnh tĩnh quá lâu - vẫn là nguy cơ hiện hữu. Thậm chí, ngay cả các trang hỗ trợ chính thức của hãng lớn vẫn ghi nhận điều này.

Dù vậy, nhờ những bước tiến dài trong việc cải tiến vật liệu và các thuật toán can thiệp ngầm, lỗi phần cứng đáng sợ này đã bớt nghiêm trọng hơn trước.

TV OLED hiện đại được trang bị nhiều công nghệ giúp chống lại lỗi burn-in ẢNH: SAMSUNG

Nỗi sợ burn-in và 'bí kíp' hack tuổi thọ cho màn hình OLED

Để chống lại hiện tượng burn-in, các nhà sản xuất đã trang bị cho TV OLED hiện đại hàng loạt cơ chế bảo vệ tự động. Chẳng hạn như tính năng dịch chuyển điểm ảnh (pixel shifting) sau mỗi vài phút, hay tự động làm mờ các chi tiết tĩnh như logo kênh truyền hình. Hệ thống cũng tích hợp bộ giới hạn độ sáng tự động (ABL) khi xuất hiện các vùng sáng lớn trên màn hình. Thêm vào đó, thiết bị sẽ tự chạy tính năng Compensation Cycle để cân bằng lại độ sáng của các điểm ảnh hao mòn không đồng đều trong nền.

Các chuyên gia cảnh báo người dùng tuyệt đối không được tắt các tính năng bảo vệ mặc định này vì sẽ khiến điểm ảnh xuống cấp rất nhanh.

Song song với công nghệ tự động, người dùng có thể tự bảo vệ thiết bị bằng cách chủ động giảm độ sáng tổng thể của màn hình. Việc hạ độ sáng giúp ngay lập tức giảm bớt áp lực lên tất cả các điểm ảnh của tấm nền, đảm bảo hiệu năng tốt hơn theo thời gian.

Biện pháp tiếp theo là thiết lập trình bảo vệ màn hình (screensaver) với các hình ảnh tông màu tối khi thiết bị ở trạng thái chờ để tránh làm điểm ảnh bị quá tải. Ngoài ra, trên màn hình máy tính hoặc laptop, người dùng nên chuyển sang chế độ nền tối (dark mode) bất cứ khi nào có thể. Ở chế độ này, màn hình OLED sẽ tắt hoàn toàn các điểm ảnh màu đen, giúp các điểm ảnh hữu cơ có thời gian nghỉ ngơi xứng đáng.

Việc kết hợp đồng bộ các giải pháp phần cứng và phần mềm này mang lại cái nhìn rất tích cực cho tương lai của công nghệ hiển thị. Nó tiếp thêm sự tự tin cho các tập đoàn công nghệ lớn tiếp tục gắn bó và thúc đẩy màn hình OLED tiến xa hơn. Bằng chứng là một nhóm các nhà nghiên cứu gần đây đã trình làng một loại màn hình OLED mới độc đáo có khả năng uốn dẻo linh hoạt.