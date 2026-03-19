PlayStation 3 nhận bản cập nhật mới

Theo đó, bản cập nhật phiên bản 4.93 dành cho PS3 đã chính thức được phát hành sáng 19.3, đúng một năm sau phiên bản 4.92 ra mắt. Mặc dù ghi chú bản vá vẫn là dòng chữ quen thuộc đầy ẩn ý: "Bản cập nhật phần mềm hệ thống này cải thiện hiệu suất hệ thống", nhưng giới công nghệ đều hiểu rằng đằng sau đó là những mục đích hoàn toàn khác.



Nhiều chuyên gia nhận định, hành động của Sony không hẳn là sự 'hào phóng' dành cho một thiết bị đã 20 tuổi. Mục đích chính của các bản vá hằng năm này thường liên quan mật thiết đến việc gia hạn mã khóa giải mã (encryption key) cho đầu đọc Blu-ray.

Theo quy chuẩn bảo vệ bản quyền AACS, các mã khóa này sẽ hết hạn sau mỗi 12 - 18 tháng. Nếu không cập nhật phần mềm, chiếc PS3 sẽ dần mất khả năng đọc các đĩa phim Blu-ray mới. Tuy nhiên, ở mặt tối của vấn đề, việc cài đặt bản cập nhật 4.93 cũng đồng nghĩa với việc 'trấn áp' sạch sẽ các bản mod hoặc firmware tùy chỉnh (Custom Firmware), gây khó khăn cho cộng đồng sử dụng máy Jailbreak cho đến khi họ tìm ra cách lách luật mới.

Nếu bạn đang sở hữu một chiếc PS3 nguyên bản và vẫn dùng nó để xem phim Blu-ray, việc nâng cấp lên 4.93 là điều cần thiết. Sony cho biết bản cập nhật này yêu cầu ít nhất 200 MB dung lượng trống. Nếu không gia hạn mã khóa định kỳ, phần cứng cũ sẽ sớm trở thành một món đồ trang trí vì không thể phát được các nội dung đa phương tiện hiện đại.

Dù vẫn nhận được cập nhật hệ thống, nhưng các dịch vụ bên thứ ba trên PS3 đang dần rút lui. Mới đây nhất, Netflix đã thông báo chính thức ngừng hỗ trợ ứng dụng trên hệ máy này kể từ ngày 3.3.2026.

Đây là một cái kết khá buồn cho ứng dụng từng có lịch sử thú vị trên PS3, khi vào năm 2009, do thỏa thuận độc quyền giữa Netflix và Xbox, người dùng PS3 từng phải dùng một chiếc đĩa Blu-ray mồi để truy cập dịch vụ trước khi ứng dụng chính thức được cho phép tải về vào năm 2010.