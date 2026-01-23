5 định kiến đã lỗi thời về Android

Android dùng lâu là giật, lag và thiếu ổn định

Đây là định kiến phổ biến nhất, xuất phát từ thời kỳ Android còn phân mảnh và tối ưu phần cứng kém. Người dùng thường mặc định rằng chỉ sau 1 tới 2 năm, máy Android sẽ chậm đi đáng kể.

Nhưng hiện nay, ranh giới về độ mượt mà giữa Android và iOS đã bị xóa nhòa nhờ tần số quét màn hình 120 Hz trở thành tiêu chuẩn và sự tối ưu sâu từ nhân hệ thống. Các giao diện người dùng hiện đại không chỉ tập trung vào tốc độ phản hồi mà còn cả "vật lý chuyển động" (animation physics) để tạo cảm giác tự nhiên nhất.

Android đang trưởng thành hơn, hướng đến sự đơn giản trong thiết kế cùng hiệu quả về mặt công năng Ảnh: Anh Quân

Ví dụ trên phiên bản ColorOS 16 mới nhất, Oppo đã tích hợp các thuật toán điều phối tài nguyên hệ thống giúp duy trì độ mượt, One UI (Samsung) mượt mà nhờ sự kết hợp của tối ưu hóa phần cứng, tinh chỉnh nhân hệ thống. Bên cạnh đó, khả năng quản lý bộ nhớ đệm và RAM thông minh giúp các thiết bị Android hiện nay hiếm khi gặp tình trạng "khựng" khung hình, ngay cả khi người dùng thực hiện các thao tác vuốt chạm liên tục với tốc độ cao. Sự ổn định này giờ đây là tiêu chuẩn chung của cả các máy tầm trung, cận cao cấp chứ không riêng flagship.

Giao diện rối, đa nhiệm kém và nhiều ứng dụng rác

Quan niệm Android là một "mớ hỗn độn" với các biểu tượng thiếu đồng bộ và bloatware (ứng dụng rác) xuất phát từ những bản ROM tùy biến chủ yếu do cộng đồng mang đến trong quá khứ. Còn Android hiện đại đang đi theo xu hướng "Minimalism" (Tối giản) mà Gen Z nói riêng cũng như người dùng nói chung ưa chuộng. Ngôn ngữ thiết kế Material You của Google hay phong cách Aquamorphic (lấy cảm hứng từ nước) trên ColorOS đều hướng tới sự tinh tế, thoáng đãng và trực quan.

Về khả năng đa nhiệm, Android thực tế đang vượt trội hơn đối thủ. Thay vì chỉ chuyển đổi ứng dụng đơn thuần, các phiên bản đang cho phép người dùng tối ưu hóa công việc với các tính năng như Thanh bên thông minh (Smart Sidebar), cửa sổ nổi linh hoạt hay chia đôi màn hình chỉ bằng một cử chỉ vuốt. Khả năng quản lý RAM và ứng dụng chạy ngầm cũng có nhiều bước tiến vượt bậc so với trước đây.

Khả năng tùy biến màn hình khóa, widget thông minh và sắp xếp ứng dụng theo thói quen sử dụng giúp người dùng làm chủ thiết bị thay vì bị gò bó trong một giao diện cứng nhắc. Đây cũng đều là những tùy chỉnh mà iOS vẫn bị bỏ lại phía sau và ngày càng cố gắng bắt kịp để phục vụ xu hướng cá nhân hóa của chủ thiết bị.

Muốn quay chụp đẹp và cân bằng, chỉ có thể chọn iPhone

Định kiến này cho rằng Android chỉ giỏi về thông số "khủng" trên giấy tờ, còn thực tế chất lượng ảnh, đặc biệt là video và chụp qua ứng dụng thứ ba thì kém xa iPhone. Nhưng từ năm 2025 và đặc biệt năm 2026 sẽ chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Android trong nhiếp ảnh thuật toán và AI. Ngay cả những thiết bị tầm trung như Oppo Reno15 Series, vivo V60... đều chứng minh rằng Android có thể xử lý ảnh chân dung tốt nhờ phần cứng chuyên dụng (như camera tele 50 MP và cảm biến chính Sony cao cấp) kết hợp với AI mà không cần phải dùng đến những mẫu flagship.

Điện thoại Android dù ở phân khúc cận cao cấp đang mang lại nhiều trải nghiệm chụp hình làm hài lòng người dùng đại chúng hơn nhờ tích hợp sâu AI và các thuật toán làm đẹp Ảnh: Anh Quân

Công nghệ AI trên Android hiện nay không chỉ là làm đẹp da, mà can thiệp sâu vào hậu kỳ, từ việc xóa vật thể thừa (AI Eraser), tách nền thông minh, đến việc tái tạo chi tiết và màu sắc chuẩn xác. Vấn đề giảm chất lượng khi đăng tải lên mạng xã hội, vốn là điểm yếu của Android, đã được giải quyết triệt để khi các hãng bắt tay trực tiếp với nhà phát triển ứng dụng để tối ưu hóa API camera.

Android kém bảo mật, dữ liệu dễ bị đánh cắp

Hệ sinh thái mở của Android thường bị đánh đồng với sự lỏng lẻo trong bảo mật, khiến người dùng lo ngại về việc mất thông tin cá nhân hay bị theo dõi.

Thực tế ngược lại khi bảo mật trên Android hiện tại hoạt động theo cơ chế "Sandbox" và kiểm soát quyền truy cập gắt gao hơn trước rất nhiều. Người dùng có toàn quyền quyết định ứng dụng nào được truy cập micro, camera hay vị trí, với các chỉ báo xanh lục hiện rõ trên thanh trạng thái khi các phần cứng này đang hoạt động. Nghiên cứu của YouGov cuối năm 2025 cũng chỉ ra Android đã vượt qua iOS trong cuộc chiến chống lừa đảo.

Đặc biệt, các bản tùy biến như ColorOS 16 nâng tầm bảo mật bằng các tính năng thực tế cho đời sống số. Ví dụ: tính năng Két an toàn (Private Safe) để ẩn dữ liệu nhạy cảm, hay khả năng tự động làm mờ thông tin cá nhân trong ảnh chụp màn hình đoạn chat (Auto Pixelate). Samsung Knox cũng nổi tiếng trong khả năng bảo mật từ lâu. Những lớp bảo vệ này biến thiết bị Android thành những "pháo đài số" an toàn không kém gì đối thủ chạy iOS.

Dùng Android bị cô lập, không kết nối được với hệ sinh thái Apple

Điều này từng đúng trong thời gian dài, nhưng "bức tường" ngăn cách hệ sinh thái đang dần bị phá vỡ. Các nhà sản xuất Android đã phát triển những giải pháp kết nối xuyên nền tảng cực kỳ hiệu quả. Khởi đầu xu hướng này phải kể đến Oppo khi cho phép chuyển dữ liệu qua lại giữa điện thoại của hãng và iPhone, sau đó còn tiến xa thêm khi cho phép điều khiển đầy đủ tính năng trên máy tính Mac từ smartphone.

Ngoài ra, khả năng liên kết với Windows (Link to Windows) của Android vốn dĩ đã vượt trội so với iOS, cho phép nghe gọi, nhắn tin và đồng bộ hóa dữ liệu mượt mà với máy tính PC. Khái niệm "hệ sinh thái" giờ đây không còn bó hẹp trong một hãng mà mở rộng ra khả năng tương thích vạn vật.