5 đơn vị của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vận hành theo chuẩn quốc tế

Tại hội nghị khoa học Chỉ đạo tuyến chuyên ngành sản phụ khoa Hà Nội năm 2026, tổ chức ngày 7.11, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chính thức công bố 5 đơn vị hoạt động theo chuẩn quốc tế, gồm 4 trung tâm: Hỗ trợ sinh sản và nam học; Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh; Can thiệp bào thai; Tế bào gốc; và Khoa Khám chuyên gia.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và nam học (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) ứng dụng các kỹ thuật cao phục vụ điều trị và chuyển giao kỹ thuật ẢNH: NGUYỄN THÀNH

Tiến sĩ, bác sĩ Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết, công tác chỉ đạo tuyến hiện hỗ trợ chuyên môn giữa bệnh viện tuyến trên và tuyến dưới cùng trách nhiệm chuyển giao kỹ thuật, đồng hành và phát triển với các cơ sở y tế.

Bệnh viện sẽ mở rộng mạng lưới kết nối với các bệnh viện, trung tâm và chuyên gia trong nước, quốc tế, qua đó nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở y tế, giúp người bệnh tiếp cận tốt hơn với nền y học hiện đại.

Các trung tâm, khoa hoạt động theo chuẩn quốc tế là bước triển khai trong định hướng phát triển y tế chuyên sâu, gắn với đào tạo, hỗ trợ chuyên môn và tăng cường phối hợp giữa các tuyến.

Tại hội nghị, các báo cáo khoa học tập trung vào các lĩnh vực quản lý thai kỳ nguy cơ cao, y học bào thai, điều trị bệnh lý phụ khoa, nội tiết và hỗ trợ sinh sản.

Đặc biệt, các chuyên gia cùng thảo luận, cập nhật các khuyến nghị, hướng dẫn về tiêm chủng cho bà mẹ giúp phòng bệnh truyền nhiễm cho sơ sinh. Mức độ kháng thể của mẹ do vắc xin tạo ra cao hơn mức độ kháng thể của mẹ có được tự nhiên trong ít nhất 6 tháng mang lại khả năng bảo vệ tốt hơn chống lại các bệnh truyền nhiễm. Tiêm chủng cho mẹ có thể bảo vệ cho đến khi trẻ đủ lớn để được tiêm chủng chủ động.