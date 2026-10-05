Bà mẹ 31 tuổi sinh 7 con trong 9 năm

Theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, 5 ngày sau sinh lần thứ 7, hôm nay 5.10, chị Nguyễn Thu Thủy (31 tuổi, ở Hà Nội) và em bé về nhà với sức khỏe tốt.

Trong 9 năm qua, chị Nguyễn Thu Thủy đã 7 lần làm mẹ. Bé đầu chào đời năm 2018, tiếp đó là 2019, 2021, 2022, 2024, 2025 và em bé thứ 7 vừa chào đời ngày 1.10.2026. Cả 7 em bé đều được sinh thường. Với lần sinh thứ 7 này, vợ chồng chị có 6 con gái.

Vợ chồng chị Nguyễn Thu Thủy đã có 7 bé trong 9 năm ẢNH: BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

Gia đình chị Thủy ở Ba Vì, cách Hà Nội khoảng 60 km. Lần sinh thứ 7, lo ngại nhà xa và có thể chuyển dạ nhanh, chị Thủy chủ động đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thăm khám, theo dõi sớm để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé. Ngay sau nhập viện chờ sinh, chị bất ngờ được xác định mắc sốt xuất huyết.

Các bác sĩ đánh giá, sốt xuất huyết ở phụ nữ mang thai, đặc biệt khi đã cận kề ngày sinh, đặt ra nhiều thách thức trong quá trình theo dõi và xử trí. Bệnh có thể diễn biến nặng với tình trạng giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu, xuất huyết; trong khi cuộc chuyển dạ và sinh nở cũng tiềm ẩn nguy cơ chảy máu cho người mẹ và ảnh hưởng đến thai nhi.

Đặc biệt, giai đoạn nguy hiểm của sốt xuất huyết thường có thể xuất hiện từ ngày thứ 3 - 10 kể từ khi khởi phát, nên việc theo dõi sát và chủ động kiểm soát cuộc sinh là rất quan trọng.

Trước tình huống này, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhanh chóng đánh giá tình trạng của mẹ và thai nhi, đồng thời tư vấn chủ động kích thích chuyển dạ ngay trong ngày thay vì tiếp tục chờ chuyển dạ tự nhiên.

Sau những phút căng thẳng, em bé thứ 7 đã chào đời an toàn, sinh thường, nặng 3,7 kg, đúng bằng cân nặng của bé thứ 6 sinh năm 2025.



