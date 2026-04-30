5 du khách bị khỉ cắn phải nhập viện ở Đắk Lắk

Ngày 30.4, một lãnh đạo Sở VH-TT-DL Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn xã Hòa Xuân có 5 du khách bị khỉ cắn phải nhập viện điều trị, và sở này đang phối hợp với cơ quan liên quan, chính quyền địa phương xác minh địa điểm xảy ra vụ việc.

"Khu vực này nằm ngoài khu du lịch Mũi Điện. Sau khi nắm được thông tin sở đã làm việc với lãnh đạo địa phương nắm bắt nguyên nhân để có hướng xử lý. Đồng thời, cảnh báo đến du khách và người dân. Qua đó, tránh gây hoang mang cho du khách về tham quan tại khu du lịch Mũi Điện", vị lãnh đạo này cho biết.

Cơ quan chức năng dựng bảng cảnh báo khu vực có khỉ hoang dã tại xã Hòa Xuân ẢNH: T.X

Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa Phú Yên, trong 2 ngày, từ ngày 28 - 29.4 đã tiếp nhận 5 trường hợp du khách bị khỉ cắn tại khu vực địa điểm du lịch Mũi Điện. Các trường hợp đến khám trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được.

Theo đó, người bệnh bị khỉ cắn trong quá trình tham quan, di chuyển tại khu vực du lịch. Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã tổ chức khám, phân loại, đánh giá mức độ tổn thương, xử trí vết thương, tư vấn nguy cơ bệnh dại và thực hiện các biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm theo tình trạng cụ thể của từng người bệnh.

Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết, trong 5 du khách bị khỉ cắn có 3 người bị đa vết thương, tổn thương diện rộng. Người bệnh có nhiều vết cắn/vết thương ở các vị trí khác nhau, nguy cơ nhiễm trùng và nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại.

Bệnh viện đã thực hiện khám, đánh giá tổn thương, xử lý vết thương, làm sạch vết thương, khâu vết thương, băng vết thương và chỉ định điều trị phù hợp. Các trường hợp này đã được tiêm huyết thanh kháng dại theo chỉ định chuyên môn; đồng thời được tư vấn tiếp tục theo dõi, tái khám, tiêm phòng dại đầy đủ theo lịch và theo dõi các dấu hiệu bất thường sau phơi nhiễm.

Ngoài ra, 2 trường hợp còn lại tổn thương nhẹ hơn, không ghi nhận đa vết thương diện rộng tại thời điểm khám. Bệnh viện đã khám, đánh giá nguy cơ phơi nhiễm và thực hiện tiêm huyết thanh kháng dại theo chỉ định; tư vấn người bệnh tiếp tục theo dõi, thực hiện tiêm phòng dại theo hướng dẫn và đến cơ sở y tế ngay khi có biểu hiện bất thường.