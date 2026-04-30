5 du khách bị khỉ cắn phải nhập viện ở Đắk Lắk

Hữu Tú
30/04/2026 18:08 GMT+7

Sở VH-TT-DL Đắk Lắk xác nhận 5 du khách bị khỉ cắn khi đang tham quan, trong đó, có 3 trường hợp bị đa chấn thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Ngày 30.4, một lãnh đạo Sở VH-TT-DL Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn xã Hòa Xuân có 5 du khách bị khỉ cắn phải nhập viện điều trị, và sở này đang phối hợp với cơ quan liên quan, chính quyền địa phương xác minh địa điểm xảy ra vụ việc.

"Khu vực này nằm ngoài khu du lịch Mũi Điện. Sau khi nắm được thông tin sở đã làm việc với lãnh đạo địa phương nắm bắt nguyên nhân để có hướng xử lý. Đồng thời, cảnh báo đến du khách và người dân. Qua đó, tránh gây hoang mang cho du khách về tham quan tại khu du lịch Mũi Điện", vị lãnh đạo này cho biết.

5 du khách bị khỉ cắn phải nhập viện ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng dựng bảng cảnh báo khu vực có khỉ hoang dã tại xã Hòa Xuân

ẢNH: T.X

Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa Phú Yên, trong 2 ngày, từ ngày 28 - 29.4 đã tiếp nhận 5 trường hợp du khách bị khỉ cắn tại khu vực địa điểm du lịch Mũi Điện. Các trường hợp đến khám trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được.

Theo đó, người bệnh bị khỉ cắn trong quá trình tham quan, di chuyển tại khu vực du lịch. Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã tổ chức khám, phân loại, đánh giá mức độ tổn thương, xử trí vết thương, tư vấn nguy cơ bệnh dại và thực hiện các biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm theo tình trạng cụ thể của từng người bệnh.

Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết, trong 5 du khách bị khỉ cắn có 3 người bị đa vết thương, tổn thương diện rộng. Người bệnh có nhiều vết cắn/vết thương ở các vị trí khác nhau, nguy cơ nhiễm trùng và nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại.

Bệnh viện đã thực hiện khám, đánh giá tổn thương, xử lý vết thương, làm sạch vết thương, khâu vết thương, băng vết thương và chỉ định điều trị phù hợp. Các trường hợp này đã được tiêm huyết thanh kháng dại theo chỉ định chuyên môn; đồng thời được tư vấn tiếp tục theo dõi, tái khám, tiêm phòng dại đầy đủ theo lịch và theo dõi các dấu hiệu bất thường sau phơi nhiễm.

Ngoài ra, 2 trường hợp còn lại tổn thương nhẹ hơn, không ghi nhận đa vết thương diện rộng tại thời điểm khám. Bệnh viện đã khám, đánh giá nguy cơ phơi nhiễm và thực hiện tiêm huyết thanh kháng dại theo chỉ định; tư vấn người bệnh tiếp tục theo dõi, thực hiện tiêm phòng dại theo hướng dẫn và đến cơ sở y tế ngay khi có biểu hiện bất thường.

TP.HCM: Người phụ nữ đi cấp cứu với bàn tay phải dính chặt trong máy xay thịt

Người phụ nữ 35 tuổi ở TP.HCM bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay, phải cắt bỏ 4 ngón. Bác sĩ cảnh báo về nguy cơ tai nạn lao động.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
