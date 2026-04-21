TP.HCM: Người phụ nữ đi cấp cứu với bàn tay phải dính chặt trong máy xay thịt

Ngày 21.4, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân N.T.R (35 tuổi) trong tình trạng bàn tay phải bị cuốn dính chặt trong máy xay thịt.

Theo lời kể, bệnh nhân đã có hơn 20 năm làm công việc xay thịt tại chợ Bình Điền. Khoảng 2 giờ sáng 21.4, trong lúc làm việc, bệnh nhân mất tập trung khiến tay bị máy xay thịt cuốn vào. Đến khoảng 4 giờ 30 phút, bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM với bàn tay phải vẫn còn dính chặt trong máy.

Nữ bệnh nhân đi cấp cứu trong tình trạng bàn tay phải bị cuốn vào máy xay thịt ẢNH: BV

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển vào phòng mổ khẩn cấp. Dưới sự kiểm soát của bác sĩ gây mê, các y bác sĩ vừa tiến hành phẫu thuật, vừa tháo rời máy xay để giải phóng cẳng tay và bàn tay khỏi máy xay thịt.

Bác sĩ Nguyễn Lưu Hoàng Hưng - phẫu thuật viên chính, cho biết toàn bộ các ngón II, III, IV, V bị dập nát nặng nên không thể bảo tồn, ê kíp buộc phải tháo bỏ, đóng mỏm cụt, chỉ giữ lại được ngón cái.

Các y bác sĩ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM đang nỗ lực giải cứu bàn tay bệnh nhân ra khỏi máy xay thịt ẢNH: BV

Trước đó, vào tháng 1.2026, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận ông N.V.T (40 tuổi, quê Thanh Hóa), bị máy xay thịt "nuốt chửng" cánh tay. Ông T. là công nhân tại một xưởng chế biến thịt heo xay. Ông vệ sinh máy xay thịt trong khi máy còn đang hoạt động. Do bất cẩn, cánh tay trái của ông bị máy "nuốt chửng". Do vết thương quá nặng bác sĩ phải cắt bỏ toàn bàn tay.

Bác sĩ Võ Hòa Khánh, Phó giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, cảnh báo tai nạn lao động với máy móc như máy xay, máy dập… luôn tiềm ẩn nguy cơ rất cao. Người lao động cần tuyệt đối tuân thủ quy tắc an toàn, giữ tập trung khi làm việc, tránh chủ quan dù đã có nhiều kinh nghiệm.