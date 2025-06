5 du khách bị sóng biển cuốn trôi khi đang tắm biển Hà Tĩnh

Ngày 15.6, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Văn Tuấn, Trưởng ban Quản lý khu du lịch Thiên Cầm (TT.Thiên Cầm, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị phối hợp người dân vừa kịp thời cứu hộ thành công 5 du khách bị sóng biển cuốn trôi khi đang tắm biển.

Một số du khách tắm biển Thiên Cầm bị cuốn trôi, được lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời ẢNH: TÂN KỲ

Theo ông Tuấn, do hưởng của hoàn lưu bão số 1 nên tại biển Thiên Cầm vào ngày 14.6 có sóng mạnh, biển động dữ dội. Mặc dù Ban Quản lý khu du lịch Thiên Cầm đã nhiều lần tuyên truyền, phát loa cảnh báo cấm du khách tắm biển để đảm bảo an toàn, nhưng vẫn có nhiều người bất chấp xuống tắm biển.

"Trong chiều tối cùng ngày, có 5 du khách xuống tắm biển đã bị sóng mạnh cuốn ra xa không bơi được vào được bờ và có dấu hiệu bị kiệt sức. Ngay khi phát hiện, lực lượng cứu hộ cứu nạn của đơn vị cùng một số hộ dân địa phương đã nhanh chóng tiếp cận, kịp thời cứu hộ thành công số du khách này, đưa vào bờ an toàn", ông Tuấn nói.

Nam sinh bị sóng biển cuốn trôi, được cán bộ công an và người dân ứng cứu ẢNH: TÂN KỲ

Cũng trong chiều 14.6, em N.V.Q.Đ. (13 tuổi, ngụ tại xã Thạch Châu, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) cùng người thân ra bãi biển Xuân Hải (TT.Lộc Hà, H.Thạch Hà) để tắm mát. Thời điểm này, khu vực biển Xuân Hải có sóng mạnh, biển động.

Trong lúc tắm biển, em Đ. không may bị sóng cuốn trôi ra xa nhưng may mắn được đại úy Hoàng Văn Bé, Trưởng Công an TT.Lộc Hà cùng 2 người dân kịp thời ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

Đại úy Bé cho hay, thời điểm có mặt tại bờ biển, em Đ. đang chới với giữa sóng lớn, cách bờ biển khoảng gần 100 m.

"Khi chúng tôi tiếp cận thì cháu đã có dấu hiệu xuống sức vì bị sóng đánh mạnh. Cũng may là cháu Đ. biết bơi nên vẫn cầm cự được", đại úy Bé chia sẻ.

Những ngày gần đây, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, khu vực ven biển Hà Tĩnh có sóng lớn. Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã phát đi nhiều cảnh báo, cấm tắm biển song nhiều người vẫn chủ quan, xem nhẹ.