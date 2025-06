Mưa lớn, lũ cuốn trôi chiếc ghe chở bún ở TP.Huế

Chiều nay 13.6, bà Đặng Thị Hương, Chủ tịch UBND xã Hương Toàn (TX.Hương Trà, TP.Huế), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lũ cuốn trôi chiếc ghe chở 6 người người khi qua đoạn ngập lụt. May mắn, cả 6 người đều được ứng cứu kịp thời.

Nhiều khu vực tại xã Hương Toàn ngập sâu, người dân di chuyển ra ngoài bằng ghe ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 chiều nay 13.6, nhóm 6 người dân sinh sống tại làng bún Vân Cù (xã Hương Toàn) đi chung trên 1 chiếc ghe chở bún lên phía xã Hương Vinh. Khi đến đoạn nước chảy xiết giáp ranh với P.Hương Vinh (Q.Phú Xuân), chiếc ghe bị nước lũ cuốn trôi. Thấy ghe bắt đầu nghiêng, 6 người này đã vội nhảy xuống nước.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân và lực lượng cứu hộ gần đó bơi ra để ứng cứu. May mắn cả 6 người đều vào bờ an toàn; riêng chiếc ghe đã trôi theo dòng nước, hiện đang chìm.

Bão số 1 gây thời tiết bất lợi tại Huế và Đà Nẵng

Theo bà Hương, trên địa bàn xã Hương Toàn hiện có nhiều nơi ngập sâu, một số tuyến đường liên thôn bị ngập với mực nước hơn 1 m, khu vực đồng ruộng ngập hơn 2 m.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã khiến một số xã vùng trũng ở TP.Huế ngập sâu, trong đó Hương Toàn là một trong những xã ngập nặng. Nước lũ bủa vây hầu hết các tuyến đường, vì vậy người dân di chuyển ra bên ngoài bằng ghe.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn TP.Huế cho biết, do ảnh hưởng của rìa phía tây hoàn lưu bão số 1, ngày và đêm nay 13.6 tại TP.Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác; trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa dự báo phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 250 mm.