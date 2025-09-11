5 hành vi của người dùng ô tô tưởng vô hại lại tiềm ẩn nhiều rủi ro

Trong quá trình sử dụng cũng như lái ô tô, nhiều người thường quan niệm việc đảm bảo an toàn chủ yếu đến việc tập trung khi lái xe, quan sát phương tiện giao thông xung quanh hay các yếu tố như đường sá, thời tiết. Tuy nhiên, có những mối nguy hiểm thầm lặng, tăng nguy cơ tai nạn lại đến từ những hành vi tưởng chừng bình thường, vô hại của người dùng ô tô.

Có những việc như sử dụng vật dụng trang trí ô tô để trên một số vị trí trong khoang nội thất, hay thói quen chỉnh ghế, đi chân không thậm chí vứt chai nước tùy tiện của người lái… lại là nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Có những mối nguy hiểm thầm lặng, tăng nguy cơ tai nạn lại đến từ những hành vi tưởng chừng bình thường, vô hại của người dùng ô tô Ảnh: B.H

Dưới đây là 5 hành vi tưởng vô hại lại tiềm ẩn nhiều rủi ro của người dùng ô tô:

Cởi giày dép hay đi giày không phù hợp khi lái xe

Nhiều người thích cởi giày, dép để chân trần khi lái xe để tạo cảm giác mát mẻ, thoải mái cho đôi chân, tuy nhiên việc cởi giày khi lái ô tô cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm. Theo các tài xế có kinh nghiệm, việc cởi giày, dép để chân trần khi lái ô tô rất dễ gây trơn trượt khi bàn chân tiếp xúc trực tiếp với bàn đạp ga, phanh. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết nóng ẩm hoặc khi chân người lái đổ mồ hôi sẽ rất dễ gây trượt khi đạp phanh, ga và làm cho người lái khó kiểm soát phương tiện.

Việc cởi giày, dép để chân trần khi lái ô tô rất dễ gây trơn trượt khi bàn chân tiếp xúc trực tiếp với bàn đạp ga, phanh Ảnh: B.H

Bên cạnh đó, nếu để chân trần khi lái ô tô sẽ ít nhiều làm chậm phản ứng của tài xế với bàn đạp ga và phanh. Điều này, cực kỳ nguy hiểm trong những tình huống khẩn cấp, chẳng hạn như phanh gấp. Giày dép để trên sàn xe khu vực cabin có thể gây cản trở hành trình của bàn đạp phanh hoặc bàn đạp ga. Vì vậy, khi lái ô tô nên đi giày phù hợp. Giày lái xe tốt phải vừa vặn, không trơn trượt và giúp điều khiển xe ổn định, an toàn. Nếu bạn không quen đi giày khi lái xe, bạn nên mang giày sedan thoải mái, vừa vặn và có đế chống trượt. Tránh mang dép tông giày cao gót hoặc đi giày quá rộng khi lái xe.

Để các vật dụng trang trí, đồ cá nhân lên bảng táp-lô điều khiển

Đây là thói quen phổ biến nhất của nhiều người dùng ô tô. Để trang trí nội thất hay tiện mắt quan sát điện thoại… không ít chủ xe thường mua các vật trang trí, lọ nước hoa để lên bảng táp-lô ô tô. Thậm chí, nhiều tài xế còn gắn luôn giá đỡ điện thoại, quạt gió để sử dụng. Dù vậy, trong những trường hợp khẩn cấp hay xảy ra va chạm, những đồ vật để trên bảng táp-lô ô tô có thể là nguy nhân gây ra những chấn thương cho người ngồi trong xe.

Không nên để các vật dụng trên bảng táp-lô, thay vào đó nên cất trong hộp đựng đồ, hoặc ngăn chứa đồ chuyên dụng Ảnh: B.H

Cụ thể, trong trường hợp người lái bất ngờ phanh gấp hoặc va chạm, các vật thể trên bảng táp-lô có thể bay về phía người lái hoặc hành khách. Không những vậy, một số vật thể có thể làm cản trở tầm nhìn của người lái, khiến họ khó nhìn thấy xe cộ hoặc người băng qua đường. Chưa kể các vật dụng sáng bóng có thể phản chiếu ánh sáng vào mắt, khiến người lái bị chói mắt. Do đó, không nên để các vật dụng trên bảng táp-lô, thay vào đó nên cất trong hộp đựng đồ, hoặc ngăn chứa đồ chuyên dụng. Tránh đặt đồ vật trang trí lên khu vực gần bảng điều khiển.

Vứt chai nước trên sàn xe, khu vực ghế tài xế

Uống nước khi lái xe là điều bình thường, nhưng vị trí đặt chai nước sau khi sử dụng lại rất quan trọng. Thói quen để chai nước tùy tiện trong ô tô, đặc biệt ở sàn xe phía người lái tiềm ẩn rất nhiều rủi ro gây mất an toàn, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng người ngồi trên xe.

Nếu cần mang theo chai nước, hãy chọn loại có nắp đậy kín và để ở những khu vực như ốp cửa, bệ trung tâm, không nên để trên sàn xe Ảnh: B.H

Chai nước để trên sàn xe khu vực người lái khi xe đang di chuyển có thể lăn khi vào vị trí gần chân phanh, chân ga có thể cản trở hành trình làm kẹt bàn đạp phanh, ga. Không những vậy, việc để chai nước dưới sàn khi muốn sử dụng, phải cúi xuống lấy sẽ khiến người lái mất tập trung. Do đó, nếu cần mang theo chai nước, hãy chọn loại có nắp đậy kín và để ở những khu vực như ốp cửa, bệ trung tâm, không nên để trên sàn xe.

Điều chỉnh ghế ngồi khi đang lái xe

Không ít người dùng ô tô, đặc biệt các tài mới hay những người mới làm quen xe mới thường điều chỉnh ghế ngồi khi xe đang chạy vì họ cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, hành động này sẽ ngay lập tức thay đổi vị trí cơ thể và ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát lái.

Trường hợp nếu cần điều chỉnh vị trí ghế, hãy đỗ xe ở nơi an toàn trước khi thao tác chỉnh ghế Ảnh: B.H

Thay đổi vị trí đột ngột sẽ làm thay đổi khoảng cách từ chân đến bàn đạp và từ tay đến vô-lăng, dẫn đến việc đạp hoặc lái xe không chủ ý. Không những vậy, việc điều chỉnh ghế ngồi sẽ khiến người lái mất tập trung trong 3 - 5 giây, khoảng thời gian đủ để tạo ra sự chậm trễ khi xử lý tình huống bất ngờ. Do đó, trước khi lái xe, nên dành chút thời gian kiểm tra, điều chỉnh ghế ngồi phù hợp để có tư thế lái thoải mái. Trường hợp nếu cần điều chỉnh vị trí ghế, hãy đỗ xe ở nơi an toàn trước khi thao tác chỉnh ghế.

Treo đồ lủng lẳng trên gương chiếu hậu bên trong xe

Treo các đồ trang trí, nước hoa trên gương chiếu hậu bên trong xe cũng là hành vi nhiều người dùng ô tô thường làm để trang trí hay tạo mùi hương cho khoang nội thất. Tuy nhiên, những đồ vật treo lủng lẳng trên gương chiếu hậu bên trong xe có thể che mất tầm nhìn của người lái.

Các vật treo dù nhỏ nhưng ít nhiều có thể cản trở tầm nhìn, đặc biệt là ở các góc quan trọng để quan sát xe máy Ảnh: T.H

Các vật treo dù nhỏ nhưng ít nhiều có thể cản trở tầm nhìn, đặc biệt là ở các góc quan trọng để quan sát xe máy. Không những vậy, trong một số trường hợp người lái cần duy trì sự tập trung, việc các đồ vật đung đưa có thể gây xao nhãng. Do đó, nếu thực sự cần thiết, hãy treo những vật nhỏ không cản trở tầm nhìn hoặc di chuyển chúng đến vị trí không nằm trong tầm nhìn người lái.

Nhiều tai nạn xảy ra do những bất cẩn nhỏ của người dùng ô tô. Do đó, trước khi sử dụng ô tô, hãy luôn kiểm tra nội thất, sắp xếp đồ đạc, điều chỉnh ghế ngồi và gương chiếu hậu. Việc chú ý đến những chi tiết nhỏ này có thể giúp ngăn ngừa tai nạn bất ngờ và giữ an toàn cho người lái cũng như người ngồi trong xe.