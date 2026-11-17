Viện KSND TP.Bắc Ninh truy tố 47 bị can liên quan vụ án làm giả bệnh án tại Bệnh viện Phổi Hà Nội. Trong đó, ông Hoàng Văn Huấn, cựu Phó giám đốc, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực của bệnh viện, bị truy tố về tội nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.

Đáng chú ý, 37 bị can bị truy tố về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo cáo trạng, những người này đã sử dụng bệnh án giả để xin hoãn chấp hành án phạt tù hoặc giảm nhẹ hình phạt.

Kiểm sát viên làm việc với ông Hoàng Văn Huấn ẢNH: VIỆN KSND TP.BẮC NINH

Bỏ 50 triệu đồng mỗi lần làm bệnh án giả để hoãn án tù

Theo cáo trạng, giữa năm 2015, Trần Văn Phúc bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc. Tháng 3.2016, tòa ra quyết định thi hành án nhưng Phúc được hoãn 12 tháng do là lao động chính trong gia đình.

Khi hết thời gian hoãn, Phúc tìm đến Bệnh viện Phổi Hà Nội làm hồ sơ bệnh án giả, thể hiện mắc lao phổi nặng, kháng thuốc, với chi phí 50 triệu đồng/lần.

Từ tháng 4.2018 - 6.2022, Phúc 5 lần sử dụng bệnh án giả nộp cho TAND khu vực 4 Hà Nội và đều được tòa cho hoãn chấp hành án.

Tương tự, năm 2018, Nguyễn Thị Nga bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội vi phạm quy định về chế độ kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi có quyết định thi hành án vào tháng 3.2019, Nga được hoãn chấp hành án 3 lần do mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ.

Khi thời hạn hoãn sắp kết thúc, Nga tìm đến Trần Văn Quang, cựu thẩm phán ở TP.Bắc Ninh, nhờ giúp tiếp tục hoãn án. Quang cho biết muốn được hoãn phải làm bệnh án thể hiện mắc lao phổi nặng, với chi phí 150 triệu đồng/lần.

Từ tháng 12.2022 - 10.2024, Nga 3 lần sử dụng bệnh án giả nộp cho tòa và đều được hoãn chấp hành án.

Cáo trạng xác định 35 người khác cũng sử dụng thủ đoạn tương tự để xin hoãn chấp hành án từ 1 - 4 lần, dù không mắc bệnh.

Cựu phó giám đốc bệnh viện cấp 164 bệnh án giả

Theo Viện KSND TP.Bắc Ninh, ông Hoàng Văn Huấn đã chỉ đạo và trực tiếp lập, cấp trái quy định 164 hồ sơ bệnh án giả cho 114 người.

Từ năm 2021 - 2025, ông Huấn nhiều lần nhận tổng cộng 1,18 tỉ đồng từ các bị can thuộc nhóm môi giới hối lộ. Ngày 23.10, ông Huấn và gia đình tự nguyện nộp lại 800 triệu đồng.

Cáo trạng xác định cựu thẩm phán Trần Văn Quang là một trong những người trung gian nhận thông tin, tiền của người có nhu cầu làm bệnh án giả, sau đó chuyển cho Đỗ Văn Tuấn, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP.Hà Nội, để chuyển đến ông Huấn.

Quang nhận tổng cộng hơn 2 tỉ đồng, chuyển cho Tuấn 1,26 tỉ đồng và hưởng lợi 770 triệu đồng.

Tuấn bị cáo buộc nhận 1,45 tỉ đồng từ Quang và những người có nhu cầu làm bệnh án giả, chuyển cho ông Huấn 710 triệu đồng, hưởng lợi 740 triệu đồng.

Hai cựu công an ở TP.Bắc Ninh là Nguyễn Như Đức và Đào Khắc Hiệp cũng bị xác định tham gia làm trung gian. Cả hai nhận tổng cộng 400 triệu đồng, chuyển cho ông Huấn 200 triệu đồng và hưởng lợi 200 triệu đồng.