Viện KSND TP.Bắc Ninh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 47 bị can trong vụ án "giả mạo trong công tác, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", xảy ra tại Bệnh viện Phổi Hà Nội và một số địa phương.

Trong đó, ông Trần Văn Quang, cựu thẩm phán Tòa án nhân dân H.Tiên Du cũ (Bắc Ninh); Đỗ Văn Tuấn, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an TP.Hà Nội; Đào Khắc Hiệp, cựu Phó đội trưởng, và Nguyễn Như Đức, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an TP.Bắc Ninh, cùng bị truy tố tội môi giới hối lộ.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố đối với các bị can trong vụ án

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ông Hoàng Văn Huấn, cựu Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, bị truy tố về tội nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. 3 cấp dưới của ông Huấn là Lã Đức Mạnh, Đặng Việt Phong và Đoàn Đức Thiện bị truy tố về tội giả mạo trong công tác.

39 người còn lại bị truy tố ở 2 nhóm tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và môi giới hối lộ.

Thủ đoạn làm giả bệnh án của cựu phó giám đốc bệnh viện

Theo cáo trạng, từ năm 2021 - 2025, nhiều người bị tuyên phạt tù nhưng chưa muốn chấp hành án, hoặc đang trong quá trình xét xử và muốn được giảm nhẹ hình phạt, đã tìm cách làm hồ sơ bệnh án mắc bệnh lao phổi nặng, thông qua ông Huấn.

Cáo trạng xác định, ông Huấn đã lợi dụng chức vụ của mình để chỉ đạo các nhân viên dưới quyền lập hồ sơ bệnh án không đúng thực tế. Khi có người muốn làm bệnh án giả, ông Huấn chỉ đạo bị can Lã Đức Mạnh là điều dưỡng hướng dẫn khai báo các triệu chứng như ho ra máu, ho khạc đờm kéo dài, mệt mỏi, sút cân... để được bác sĩ chỉ định xét nghiệm và chụp X-quang.

Đối với kết quả xét nghiệm đờm, ông Huấn chỉ đạo kỹ thuật viên Đoàn Đức Thiện dùng mẫu bệnh phẩm của người thực sự mắc bệnh lao để thay thế mẫu của những người cần làm hồ sơ giả. Ông Huấn còn trực tiếp can thiệp kết quả chụp X-quang nhằm thể hiện hình ảnh tổn thương phổi nghi do lao phổi nặng.

Bị can Hoàng Văn Huấn (thứ 2 từ phải sang) tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đáng chú ý, để tạo dựng việc những người này đang điều trị nội trú, ông Huấn còn chỉ đạo Mạnh đưa thẳng lên khoa cấp cứu mà không thực hiện thủ tục tiếp nhận theo quy định. Tại đây, những người làm hồ sơ giả được bố trí mặc quần áo bệnh nhân, nằm trên giường bệnh, gắn dây truyền dịch vào tay rồi chụp ảnh. Những hình ảnh này được đưa vào hồ sơ bệnh án hoặc cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi tiến hành xác minh.

Ngoài ra, ông Huấn còn trực tiếp soạn thảo các tài liệu chuyên môn, ghi nhận những người này mắc lao phổi nặng, kháng đa thuốc. Bác sĩ Đặng Việt Phong dù không trực tiếp điều trị, biết nội dung hồ sơ không đúng thực tế nhưng vẫn ký xác nhận với tư cách bác sĩ điều trị.

Cáo trạng xác định ông Huấn cùng 3 cấp dưới đã lập 164 hồ sơ bệnh án giả cho 114 người.

Nhóm cựu công an, thẩm phán hưởng lợi bao nhiêu?

Viện KSND TP.Bắc Ninh cáo buộc ông Huấn đã nhiều lần nhận tổng cộng 1,18 tỉ đồng để lập hồ sơ bệnh án giả. Trong đó, ông Huấn nhận 710 triệu đồng từ Đỗ Văn Tuấn, 200 triệu đồng từ Nguyễn Đăng Quân, 200 triệu đồng từ Đào Khắc Hiệp và Nguyễn Như Đức, cùng 70 triệu đồng của Trần Văn Tâm thông qua Hoàng Anh Dũng.

Đối với các bị can là thẩm phán, công an, Viện KSND TP.Bắc Ninh xác định nhóm này đã nhận tiền liên quan đến việc làm hồ sơ bệnh án giả và chuyển lại một phần cho ông Huấn hoặc trung gian.

Cụ thể, Đỗ Văn Tuấn đã nhận 1,45 tỉ đồng liên quan việc làm hồ sơ bệnh án giả cho 9 người, chuyển cho ông Huấn 710 triệu đồng và hưởng lợi 740 triệu đồng.

Đối với bị can Trần Văn Quang, từ năm 2021 đến năm 2025, người này đã nhiều lần nhận tổng cộng 2,03 tỉ đồng của 6 người. Trong đó, ông Quang chuyển cho Tuấn 1,26 tỉ đồng và hưởng lợi 770 triệu đồng.

Hai cựu cán bộ Công an Bắc Ninh là Đào Khắc Hiệp và Nguyễn Như Đức bị cáo buộc nhận 400 triệu đồng để nhờ ông Huấn làm bệnh án giả, hưởng lợi tổng cộng 200 triệu đồng.

Ngoài ra, Viện KSND TP.Bắc Ninh còn xác định Vũ Duy Thức, cựu cán bộ Công an TP.Hà Nội, có liên quan việc lập hồ sơ bệnh án giả cho 27 trường hợp. Tuy nhiên, Thức đã bỏ trốn và đang bị truy nã nên hành vi được tách ra điều tra trong vụ án khác.