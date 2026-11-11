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    Đại án 1,2 triệu bình chữa cháy giả: Hối lộ từ quán cà phê đến phòng giao dịch ngân hàng

    Đại án 1,2 triệu bình chữa cháy giả: Hối lộ từ quán cà phê đến phòng giao dịch ngân hàng

    Tuyến Phan
    Tuyến Phan
    Từ tin báo của người dân mua bình chữa cháy nhưng không dập được lửa, công an triệt phá đường dây đưa hối lộ để sản xuất 1,2 triệu bình chữa cháy giả.

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