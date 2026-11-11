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    Loạt xe trưng bày trơ khung sau vụ cháy lớn 2 cửa hàng ở trung tâm thành phố Huế

    Loạt xe trưng bày trơ khung sau vụ cháy lớn 2 cửa hàng ở trung tâm thành phố Huế

    Lê Hoài Nhân
    Lê Hoài Nhân
    Cơ quan chức năng thành phố Huế đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại 2 cửa hàng trên cùng 1 địa chỉ ở đường Hà Nội khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

    Sáng 11.11, lực lượng chức năng thành phố Huế tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại 2 cửa hàng kinh doanh ở cùng địa chỉ số 19 đường Hà Nội (phường Thuận Hóa). Ghi nhận tại hiện trường, lực lượng cảnh sát đang tiến hành phong tỏa khu vực để phục vụ công tác điều tra.

    Hiện trường vụ cháy 2 cửa hàng ở Huế: Loạt xe máy điện nằm trơ khung - Ảnh 1.

    Hiện trường vụ cháy nghiêm trọng tại 2 cửa hàng kinh doanh trên đường Hà Nội, phường Thuận Hóa (Huế)

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Đám cháy xảy ra tại 2 cửa hàng có quy mô từ 3 - 4 tầng. Tại cửa hàng kinh doanh xe máy, không gian tầng 1 dùng làm nơi trưng bày, kinh doanh, sửa chữa và văn phòng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhiều chiếc xe máy nằm trơ khung sắt sau khi bị lửa thiêu rụi.

    Hiện trường vụ cháy 2 cửa hàng ở Huế: Loạt xe máy điện nằm trơ khung - Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Hiện trường vụ cháy 2 cửa hàng ở Huế: Loạt xe máy điện nằm trơ khung - Ảnh 4.

    Bên trong cơ sở kinh doanh xe máy

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Loạt xe trưng bày trơ khung sau vụ cháy lớn 2 cửa hàng ở trung tâm thành phố Huế

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