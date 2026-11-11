Loạt xe trưng bày trơ khung sau vụ cháy lớn 2 cửa hàng ở trung tâm thành phố Huế

Sáng 11.11, lực lượng chức năng thành phố Huế tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại 2 cửa hàng kinh doanh ở cùng địa chỉ số 19 đường Hà Nội (phường Thuận Hóa). Ghi nhận tại hiện trường, lực lượng cảnh sát đang tiến hành phong tỏa khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ cháy nghiêm trọng tại 2 cửa hàng kinh doanh trên đường Hà Nội, phường Thuận Hóa (Huế) ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đám cháy xảy ra tại 2 cửa hàng có quy mô từ 3 - 4 tầng. Tại cửa hàng kinh doanh xe máy, không gian tầng 1 dùng làm nơi trưng bày, kinh doanh, sửa chữa và văn phòng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhiều chiếc xe máy nằm trơ khung sắt sau khi bị lửa thiêu rụi.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bên trong cơ sở kinh doanh xe máy ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN