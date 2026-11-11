Cháy lớn 2 cửa hàng ở trung tâm Huế, thiêu rụi nhiều tài sản

Rạng sáng 11.11, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại 2 cửa hàng kinh doanh lớn nằm trên cùng địa chỉ 19 đường Hà Nội (phường Thuận Hóa, thành phố Huế).

Đám cháy lớn xảy ra tại 2 cửa hàng cạnh nhau trên đường Hà Nội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo ghi nhận, vị trí bùng phát đám cháy là ngôi nhà 3 tầng có 2 cửa hàng nằm cạnh nhau, hoạt động kinh doanh xe máy và dịch vụ phun xăm, ngay vị trí đắc địa trên đường Hà Nội.

Vào khoảng 3 giờ sáng, ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội, cột lửa cao bao trùm toàn bộ căn nhà. Sự cố xảy ra bất ngờ trong đêm khiến nhiều người dân sinh sống lân cận hoảng loạn, phải nhanh chóng di chuyển ra khu vực an toàn ngoài đường.

Lửa bùng phát nhanh, bao trùm 2 cửa hàng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hình ảnh hiện trường vụ cháy được người dân quay lại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các phương tiện được điều động đến hiện trường để dập lửa ẢNH: BÌNH THIÊN

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác ứng phó. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đã được huy động đến hiện trường để dập lửa.

Tuy nhiên, do bên trong khu vực xảy ra hỏa hoạn chứa nhiều xe máy cùng nhiều thiết bị điện tử có tính chất dễ bắt lửa, ngọn lửa đã lan rất nhanh và thiêu rụi nhiều tài sản giá trị của 2 cơ sở kinh doanh liền kề. Rất may không có thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng đã phải nỗ lực triển khai đội hình chữa cháy trong nhiều giờ liên tục, đến hơn 5 giờ sáng đám cháy mới cơ bản khống chế và dập tắt.

Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn cũng như tổng mức thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.