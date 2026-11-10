Sau vụ cháy, 3.000 học sinh Trường THCS Kim Liên được đến lớp trước 15.11

Ngày 10.11, một lãnh đạo UBND P.Kim Liên (Hà Nội) cho biết, phường vừa tổ chức cuộc họp định kỳ với các đơn vị liên quan cùng lãnh đạo các cơ sở giáo dục nhằm rà soát, khắc phục các tồn tại trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại trường học trên địa bàn. Cạnh đó, phường dự kiến hoàn thành việc rà soát, sắp xếp để khoảng 3.000 học sinh Trường THCS Kim Liên đi học tập trung trở lại trước ngày 15.11.

Khoảng 3.000 học sinh Trường THCS Kim Liên dự kiến được đến lớp trước ngày 15.11 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đối với học sinh lớp 7 Trường THCS Kim Liên, UBND phường cam kết bảo đảm các em tham gia kiểm tra khảo sát chất lượng vào ngày 11.11 theo đúng tiến độ của Sở GD-ĐT Hà Nội đề ra.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND P.Kim Liên, cùng với việc bố trí điều kiện học tập, phường xác định yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở giáo dục phải được đặt lên hàng đầu và không sử dụng các cơ sở vật chất có yếu tố "tạm" để dạy và học.

Theo đó, các trường chỉ tổ chức dạy học tại địa điểm đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn; các công trình đang thi công trong khuôn viên trường phải có rào chắn, ngăn cách, bố trí lối đi riêng, không để học sinh tiếp cận khu vực thi công.

Trước đó, khoảng 12 giờ 18 ngày 5.11, cơ sở tạm của Trường THCS Kim Liên (ở địa chỉ số 1 Hoàng Tích Trí (P.Kim Liên) xảy ra hỏa hoạn.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 12 giờ 40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 13 giờ thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phát hiện một nam sinh lớp 6 Trường THCS Kim Liên tử vong và bàn giao thi thể nạn nhân cho lực lượng y tế.

Sau khi xảy ra vụ việc trên, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu Giám đốc Công an TP.Hà Nội chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND P.Kim Liên chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra, làm rõ nguyên nhân cháy cơ sở tạm; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Theo ghi nhận, cơ sở tạm ở địa chỉ số 1 Hoàng Tích Trí là dãy nhà 1 tầng lợp mái tôn với nhiều dãy phòng được bố trí bàn học, bục giảng.

Hồi tháng 9 vừa qua, UBND P.Kim Liên đã tổ chức khởi công xây dựng Trường THCS Kim Liên trên phố Lương Định Của. Về quy mô, công trình gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, diện tích xây dựng 5.098 m², tổng diện tích sàn 18.324 m².

Trường được đầu tư các phòng học, phòng chức năng, nhà đa năng, sân thể thao ngoài trời và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; mua sắm bổ sung trang thiết bị, bảo đảm trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 270 tỉ đồng.