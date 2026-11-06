Vụ cháy khiến một người tử vong: Trường THCS Kim Liên sẽ thay đổi nơi học tạm

Sau vụ cháy tại khu phòng học tạm trưa 5.11, Ban Giám hiệu Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND P.Kim Liên, nhà trường tạm dừng hoạt động dạy học trực tiếp tại khu trường tạm, số 1 Hoàng Tích Trí. Đồng thời, thông tin về kế hoạch học tập trong thời gian tới.

Cháy dãy phòng học học tạm tại Trường THCS Kim Liên ẢNH: QUANG PHONG

Cụ thể, trong ngày hôm nay 6.11, toàn trường sẽ học trực tuyến và giao tài liệu ôn tập cho toàn bộ học sinh các khối lớp dưới sự hướng dẫn cụ thể của nhà trường và giáo viên chủ nhiệm.

Về địa điểm học tập tiếp theo, nhà trường cho biết, UBND phường đã giao các đơn vị liên quan phối hợp với nhà trường và các trường học trên địa bàn rà soát, sắp xếp địa điểm bảo đảm điều kiện dạy và học. Địa điểm và thời gian trở lại học trực tiếp sẽ được thông tin khi có phương án chính thức.

Về sách vở, đồ dùng học tập, các trường hợp bị ảnh hưởng sẽ được rà soát, tổng hợp để đề xuất hỗ trợ, bảo đảm điều kiện cho học sinh khi trở lại trường.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho biết đã có văn bản gửi UBND P.Kim Liên về việc triển khai khắc phục hậu quả sau vụ cháy, đề nghị UBND phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phương án học tập trực tuyến trước mắt, bảo đảm chương trình giáo dục của học sinh không bị gián đoạn.

Cùng với giải pháp trước mắt, phường cần chủ động xây dựng phương án bố trí địa điểm học tập phù hợp cho học sinh Trường THCS Kim Liên; tập trung tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện để bố trí nơi học tập ổn định cho học sinh trong suốt thời gian nhà trường xây dựng, cải tạo.

"Việc rà soát, lựa chọn địa điểm cần phù hợp với điều kiện thực tế, giúp giáo viên và học sinh sớm ổn định hoạt động dạy và học, hạn chế ảnh hưởng đến kế hoạch giáo dục của nhà trường", Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu.

Cũng sau vụ việc này, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường rà soát điều kiện phòng cháy, chữa cháy; tuyệt đối không dạy học ở địa điểm chưa an toàn.

Chiều 5.11, Công an TP.Hà Nội cho biết, khoảng 12 giờ 18 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên nên huy động 8 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan sang các công trình lân cận. Lực lượng chức năng phát hiện một người đã tử vong.

Theo ghi nhận, khu vực xảy ra cháy là dãy nhà 1 tầng lợp mái tôn với nhiều dãy phòng được bố trí bàn học, bục giảng. Hồi tháng 9 vừa qua, UBND P.Kim Liên đã tổ chức khởi công xây dựng Trường THCS Kim Liên trên phố Lương Định Của.