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    Cháy dãy nhà tạm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên

    Nguyễn Trường
    Nguyễn Trường
    Hơn 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động đến Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) để dập lửa tại dãy nhà tạm trong khuôn viên trường.

    Hơn 12 giờ ngày 5.11, dãy nhà tạm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên, trên đường Hoàng Tích Trí (P.Kim Liên, Hà Nội) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

    Cháy dãy nhà tạm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên - Ảnh 1.

    Thời điểm khu nhà tạm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên bị cháy

    ẢNH: QUANG PHONG

    Theo ghi nhận tại hiện trường, đám cháy tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ xa. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong trường có rất đông học sinh.

    Ngay sau đó, các em được hướng dẫn di chuyển, thoát ra khỏi khu vực xảy ra cháy để bảo đảm an toàn.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

    Cháy dãy nhà tạm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên - Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng huy động xe cứu hỏa chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường vụ cháy để triển khai công tác chữa cháy

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Một nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, người này nhìn thấy khói bốc cao từ bên trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên. Đám cháy thu hút sự chú ý của nhiều người dân khu vực xung quanh.

    Đến hơn 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương triển khai các phương án chữa cháy, khống chế ngọn lửa.

    Cháy dãy nhà tạm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên - Ảnh 4.

    Khoảng 13 giờ 30 phút, 2 xe cứu thương di chuyển từ trong trường ra bên ngoài

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Nguyên nhân vụ cháy, thiệt hại về tài sản cũng như việc có người bị thương hay không chưa được cơ quan chức năng công bố.

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