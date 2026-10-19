Hà Nội: Cháy lớn tại khu nhà lợp mái tôn, khói đen bốc cao hàng chục mét

Sáng 19.10, một vụ cháy lớn đã bùng phát tại khu vực có nhiều nhà dựng mái tôn gần ngõ 67 đường Phùng Khoang (P.Đại Mỗ, Hà Nội). Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo cột khói đen đặc bốc cao hàng chục mét.

Khu vực dãy nhà tạm lợp mái tôn ở gần ngõ xảy ra hỏa hoạn sáng 19.10 ẢNH: LÊ KIM PHI

Theo hình ảnh ghi nhận tại hiện trường, đám cháy xuất phát từ dãy nhà tạm lợp mái tôn nằm sát khu vực ao hồ và cây xanh. Lửa đỏ rực nhanh chóng bao trùm toàn bộ dãy nhà, thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

Đám cháy cũng tạo ra cột khói đen bốc cao hàng chục mét, đứng từ khoảng cách vài km vẫn có thể quan sát rõ.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hà Nội đã nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.

Do khu vực xảy ra cháy nằm ở khu nhà tạm có nhiều vật liệu dễ cháy như tôn, gỗ và đồ dùng sinh hoạt, công tác triển khai vòi phun nước dập lửa cũng như khống chế đám cháy lan sang các khu lân cận gặp nhiều ít khó khăn.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 19.10, một lãnh đạo UBND P.Đại Mỗ cho biết, tính đến 8 giờ 30 cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực, khẩn trương triển khai các biện pháp dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, đồng thời tiến hành làm mát và rà soát hiện trường.

"Hiện phường chưa nhận được thông tin vụ hỏa hoạn có gây ra thiệt hại về người", vị lãnh đạo thông tin.