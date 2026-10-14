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    Cháy lớn tại nhà kho của công ty nước mắm ở Khu công nghiệp Hòa Trung

    Gia Bách
    Gia Bách
    Đám cháy lớn bùng phát tại nhà kho rộng hơn 200 m² của một công ty sản xuất nước mắm trong Khu công nghiệp Hòa Trung (Cà Mau), tạo cột khói đen cao hàng chục mét.

    Ngày 14.10, ông Lê Quốc Duy, Chủ tịch UBND xã Lương Thế Trân (Cà Mau), xác nhận vụ cháy lớn xảy ra tại nhà kho của một công ty hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản, sản xuất nước mắm ở Khu công nghiệp Hòa Trung.

    Khoảng 9 giờ 50 cùng ngày, khói lửa bất ngờ bốc lên từ nhà kho của công ty, nhanh chóng tạo thành đám cháy lớn, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

    Cháy lớn tại nhà kho của công ty nước mắm ở Khu công nghiệp Hòa Trung- Ảnh 1.

    Cột khói bốc cao từ nhà kho của công ty

    ẢNH: CTV

    Theo thông tin ban đầu, khu vực xảy ra cháy là nhà kho rộng hơn 200 m², bên trong chứa các bồn và vật dụng phục vụ sản xuất nước mắm. Trên mái kho có lắp đặt nhiều tấm pin năng lượng mặt trời.

    Nhà kho nằm sát kênh xáng Lương Thế Trân, cách xa các công ty khác trong khu công nghiệp.

    Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Cà Mau điều động 3 xe chuyên dụng cùng một ca nô chữa cháy đường thủy đến hiện trường, phối hợp lực lượng địa phương dập lửa. Đến khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế.

    Clip cháy công ty sản xuất nước mắm trong Khu công nghiệp Hòa Trung (clip người dân cung cấp)

    Lãnh đạo xã Lương Thế Trân cho biết, khu vực cháy nằm độc lập, không ảnh hưởng đến các khu vực khác.

    "Hiện đám cháy đã dập tắt. Qua thống kê ban đầu chỉ ảnh hưởng đến tài sản. Cơ quan công an tiếp tục làm rõ nguyên nhân", lãnh đạo xã thông tin.

    Hiện cơ quan công an phối hợp công ty thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn nêu trên.

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