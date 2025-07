Cháy ở Khu công nghiệp Hòa Nhơn giữa mưa lớn, cảnh sát điều động robot tham gia chữa cháy

Sáng 6.7, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Đà Nẵng cho biết các lực lượng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại nhà xưởng trong Khu công nghiệp Hòa Nhơn, và thống kê thiệt hại về tài sản.

Tối 5.7, vụ cháy lớn xảy ra tại nhà xưởng của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ H.L.T (Khu công nghiệp Hòa Nhơn, xã Bà Nà, TP.Đà Nẵng) đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Đà Nẵng khống chế kịp thời, không để cháy lan trên diện rộng.

Hiện trường vụ cháy tại nhà xưởng trong Khu công nghiệp Hòa Nhơn ẢNH: NGỌC HÂN

Cụ thể, khoảng 19 giờ 49 phút ngày 5.7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Đà Nẵng nhận tin báo cháy tại khu vực nhà xưởng của công ty nêu trên. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa như xăng thơm, nhựa công nghiệp... khiến đám cháy bùng phát mạnh và có nguy cơ lan sang các khu vực lân cận.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Đà Nẵng đã điều 7 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe robot chữa cháy, 1 xe hút khói cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường. Công an xã Bà Nà cũng được huy động để bảo đảm an ninh trật tự khu vực xung quanh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Đà Nẵng tiếp cận đám cháy, dập lửa ẢNH: NGỌC HÂN

Chỉ huy chữa cháy đã triển khai hai hướng: một mũi khống chế trực tiếp khu vực phát cháy, mũi còn lại triển khai bên hông nhà xưởng để ngăn chặn cháy lan. Nhiều phương tiện hiện đại được đưa vào sử dụng như robot chữa cháy, quạt công suất lớn để thổi khói...

Công an TP.Đà Nẵng huy động robot chữa cháy đến hiện trường để dập lửa ẢNH: NGỌC HÂN

Sau khoảng 30 phút nỗ lực dập lửa trong điều kiện khó khăn, đám cháy được khống chế, ngăn chặn kịp thời nguy cơ lan rộng. Đến 21 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.