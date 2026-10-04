Cháy lớn công ty sản xuất ghế trên đường Trần Văn Giàu ở TP.HCM

Đến sáng 4.10, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập lửa, xử lý hiện trường vụ cháy lớn công ty sản xuất ghế trên đường Trần Văn Giàu (phường Tân Tạo, TP.HCM).

Gần 8 giờ sáng 4.10, khói vẫn còn tỏa ra bên trong vụ cháy công ty sản xuất ghế văn phòng ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, hơn 4 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng lên từ bên trong công ty sản xuất ghế văn phòng nằm trên đường Trần Văn Giàu (phường Tân Tạo).

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh cùng lực lượng bảo vệ đã hô hoán, dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời nhanh chóng di dời máy móc, phương tiện và hàng hóa ra khu vực an toàn. Hai xe tải đỗ bên trong đã kịp thời được điều khiển ra ngoài, trong đó có một xe bị cháy xém phần thùng.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 (Công an TP.HCM) đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường để triển khai công tác dập lửa từ nhiều hướng.

Ghi nhận đến gần 8 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên bên trong công ty khói trắng vẫn còn bốc lên âm ỉ. Lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục dùng vòi rồng phun nước làm mát, dập tàn lửa để ngăn nguy cơ bùng phát trở lại.

Tại hiện trường, một phần khung sắt cùng mái che của công ty bị nhiệt độ cao làm biến dạng, đổ sập.

Vụ hỏa hoạn cũng gây ảnh hưởng đến các phương tiện đỗ cạnh bức tường ngoài của xưởng. Theo các nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ cháy có một số ô tô đang đỗ sát vách tường công ty; trong đó, một ô tô (loại 16 chỗ) bị hư hỏng, ảnh hưởng nặng do tác động của nhiệt.

Vụ cháy khiến 1 ô tô đậu gần tường công ty sản xuất ghế ảnh hưởng, hư hỏng ẢNH: TRẦN KHA

Công ty sản xuất ghế văn phòng cháy lớn, ô tô đỗ cạnh xưởng 'vạ lây'

Nhằm phục vụ công tác chữa cháy và bảo đảm an toàn, một đoạn đường Trần Văn Giàu đã được lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời. Do ảnh hưởng của vụ việc vào đầu giờ sáng, hàng loạt xe tải lớn, container phải xếp hàng dài; lực lượng điều tiết giao thông đã có mặt phân luồng cho các phương tiện chuyển hướng sang các lộ trình thay thế.

Rất may vụ cháy lớn không gây thương vong về người. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại tài sản và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.