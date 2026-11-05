Sau vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên: Không dạy học ở địa điểm chưa an toàn

Việc rà soát được đặt ra nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn trường học. Theo đó, các cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, kiến thức và kỹ năng về an toàn trường học, phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế và từng cấp học.

Cháy dãy phòng học tạm tại Trường THCS Kim Liên ẢNH: QUANG PHONG

Nội dung tuyên truyền cần chú trọng nâng cao trách nhiệm, ý thức chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nguy cơ cháy, nổ; không chủ quan trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị điện.

Các nhà trường cần tổ chức hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ; bố trí khẩu hiệu tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại những vị trí phù hợp.

Đáng chú ý, việc rà soát phải được thực hiện đối với toàn bộ điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn trường học, cơ sở vật chất và hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, các đơn vị cần đặc biệt chú ý hệ thống điện, khu vực bếp ăn, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, kho, thư viện, phòng học, phòng chức năng và những khu vực có nguy cơ cháy, nổ.

Các trường phải kiểm tra việc sắp xếp trang thiết bị, vật tư, chất dễ cháy; bảo đảm hành lang, cầu thang, lối đi, cửa thoát nạn không bị che chắn, cản trở. Hệ thống, phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy, hệ thống báo cháy, đèn chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn phải được kiểm tra thực tế.

Các đơn vị đồng thời xây dựng, kiện toàn phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Đối với các cơ sở đang xây dựng, cải tạo công trình hoặc phải tổ chức cho học sinh học nhờ, học tạm, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, chỉ tổ chức dạy học khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn, tuyệt đối không tổ chức dạy học tại địa điểm chưa bảo đảm an toàn.

Công trình thi công trong khuôn viên trường phải có biện pháp rào chắn, ngăn cách, bố trí lối đi riêng, không để học sinh tiếp cận khu vực thi công.

UBND các phường, xã có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị liên quan trực tiếp kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Chiều 5.11, Công an TP.Hà Nội cho biết, trong vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên, lực lượng chức năng phát hiện một người đã tử vong.

Trước đó, khoảng 12 giờ 18 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên nên huy động 8 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Ngay sau đó, chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện chuyên dụng, tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn; đồng thời triển khai chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan sang các công trình lân cận.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khu vực xảy ra cháy là dãy nhà 1 tầng lợp mái tôn với nhiều dãy phòng được bố trí bàn học, bục giảng. Hồi tháng 9 vừa qua, UBND P.Kim Liên đã tổ chức khởi công xây dựng Trường THCS Kim Liên trên phố Lương Định Của.