Một người tử vong trong vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên

Chiều 5.11, Công an TP.Hà Nội cho biết, trong vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên (mới), ở địa chỉ số 1 Hoàng Tích Trí (P.Kim Liên), lực lượng chức năng phát hiện một người đã tử vong.

Lực lượng chức năng triển khai công tác chữa cháy tại Trường THCS Kim Liên trưa 5.11 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trước đó, khoảng 12 giờ 18 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên nên huy động 8 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Qua công tác trinh sát khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra cháy tại khu nhà 1 tầng và có người mắc kẹt bên trong.

Ngay sau đó, chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện chuyên dụng, tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn; đồng thời triển khai chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan sang các công trình lân cận.

Cùng với công tác chữa cháy, lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức sơ tán học sinh đang học tập tại các khối nhà học đến khu vực an toàn; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 12 giờ 40, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 13 giờ thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phát hiện một người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khu vực xảy ra cháy là dãy nhà 1 tầng lợp mái tôn với nhiều dãy phòng được bố trí bàn học, bục giảng. Hồi tháng 9 vừa qua, UBND P.Kim Liên đã tổ chức khởi công xây dựng Trường THCS Kim Liên trên phố Lương Định Của.

Về quy mô, công trình gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, diện tích xây dựng 5.098 m², tổng diện tích sàn 18.324 m².

Trường được đầu tư các phòng học, phòng chức năng, nhà đa năng, sân thể thao ngoài trời và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; mua sắm bổ sung trang thiết bị, bảo đảm trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 270 tỉ đồng.