3.000 học sinh Trường THCS Kim Liên học online sau vụ cháy khiến một người tử vong

Thông tin nêu trên được một lãnh đạo UBND P.Kim Liên (Hà Nội) xác nhận với PV Thanh Niên vào tối 5.11.

Theo vị lãnh đạo này, khoảng 3.000 học sinh Trường THCS Kim Liên sẽ chuyển sang học online từ ngày 6.11 cho đến khi có cơ sở mới đảm bảo an toàn cho quá trình giảng dạy, học tập.

Trường THCS Kim Liên sẽ tổ chức dạy online cho khoảng 3.000 học sinh từ ngày 6.11 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Động thái nêu trên được đưa ra sau vụ cháy nghiêm trọng diễn ra trưa 5.11, tại dãy phòng học tạm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên, ở địa chỉ số 1 Hoàng Tích Trí (P.Kim Liên) khiến một người tử vong.

Cụ thể, khoảng 12 giờ 18 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên nên huy động 8 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Qua công tác trinh sát khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra cháy tại khu nhà 1 tầng và có người mắc kẹt bên trong.

Ngay sau đó, chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện chuyên dụng, tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn; đồng thời triển khai chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan sang các công trình lân cận.

Học sinh đang học tập tại các khối nhà học cũng được lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức sơ tán.

Đến 13 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phát hiện một người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Sau khi xảy ra vụ việc trên, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng đã yêu cầu Giám đốc Công an TP.Hà Nội chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND P.Kim Liên chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra, làm rõ nguyên nhân; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.