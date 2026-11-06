    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên: Nạn nhân tử vong là học sinh lớp 6

    Nguyễn Trường
    Nguyễn Trường
    Nạn nhân trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) hôm qua 5.11 là một học sinh lớp 6.

    Thông tin được một nguồn tin xác nhận với PV Thanh Niên sáng 6.11. Kết quả xét nghiệm ADN đối với nạn nhân có từ tối qua 5.11.

    Theo tìm hiểu của PV, danh tính nạn nhân là P.A.K (11 tuổi; trú ở P.Yên Sở, Hà Nội). Cháu K. đang học lớp 6 Trường THCS Kim Liên, ở địa chỉ số 1 Hoàng Tích Trí (P.Kim Liên, Hà Nội).

    Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền sở tại đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cháu K. tại quê nhà.

    Vụ cháy Trường THCS Kim Liên: Nạn nhân tử vong là học sinh lớp 6 - Ảnh 1.

    Nạn nhân tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên được xác định là học sinh lớp 6

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Trước đó, khoảng 12 giờ 18 ngày 5.11, lực lượng chức năng nhận được tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên nên huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

    Đến 12 giờ 40, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 13 giờ thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận.

    Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phát hiện một người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

    Sau khi xảy ra vụ việc trên, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng đã yêu cầu Giám đốc Công an TP.Hà Nội chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND P.Kim Liên chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra, làm rõ nguyên nhân; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

    Khu vực xảy ra cháy ở địa chỉ số 1 Hoàng Tích Trí là dãy nhà 1 tầng lợp mái tôn với nhiều dãy phòng được bố trí bàn học, bục giảng.

    Hồi tháng 9 vừa qua, UBND P.Kim Liên đã tổ chức khởi công xây dựng Trường THCS Kim Liên trên phố Lương Định Của. Về quy mô, công trình gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, diện tích xây dựng 5.098 m², tổng diện tích sàn 18.324 m².

    Trường được đầu tư các phòng học, phòng chức năng, nhà đa năng, sân thể thao ngoài trời và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; mua sắm bổ sung trang thiết bị, bảo đảm trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 270 tỉ đồng.

    Tin liên quan

    Khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên

    Khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên

    Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 72/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại nhà tạm Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) khiến một người tử vong.

    Một người tử vong trong vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên

    Cháy dãy nhà tạm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên

    Khám phá thêm chủ đề

    học sinh lớp 6 Nạn Nhân Trường THCS Kim Liên cháy trường học danh tính nạn nhân

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận