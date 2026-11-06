Vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên: Nạn nhân tử vong là học sinh lớp 6

Thông tin được một nguồn tin xác nhận với PV Thanh Niên sáng 6.11. Kết quả xét nghiệm ADN đối với nạn nhân có từ tối qua 5.11.

Theo tìm hiểu của PV, danh tính nạn nhân là P.A.K (11 tuổi; trú ở P.Yên Sở, Hà Nội). Cháu K. đang học lớp 6 Trường THCS Kim Liên, ở địa chỉ số 1 Hoàng Tích Trí (P.Kim Liên, Hà Nội).

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền sở tại đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cháu K. tại quê nhà.

Nạn nhân tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên được xác định là học sinh lớp 6 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trước đó, khoảng 12 giờ 18 ngày 5.11, lực lượng chức năng nhận được tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên nên huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 12 giờ 40, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 13 giờ thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phát hiện một người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Sau khi xảy ra vụ việc trên, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng đã yêu cầu Giám đốc Công an TP.Hà Nội chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND P.Kim Liên chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra, làm rõ nguyên nhân; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Khu vực xảy ra cháy ở địa chỉ số 1 Hoàng Tích Trí là dãy nhà 1 tầng lợp mái tôn với nhiều dãy phòng được bố trí bàn học, bục giảng.

Hồi tháng 9 vừa qua, UBND P.Kim Liên đã tổ chức khởi công xây dựng Trường THCS Kim Liên trên phố Lương Định Của. Về quy mô, công trình gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, diện tích xây dựng 5.098 m², tổng diện tích sàn 18.324 m².

Trường được đầu tư các phòng học, phòng chức năng, nhà đa năng, sân thể thao ngoài trời và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; mua sắm bổ sung trang thiết bị, bảo đảm trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 270 tỉ đồng.