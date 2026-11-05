Khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên

Theo nội dung công điện, khoảng 12 giờ 18 ngày 5.11, một vụ cháy xảy ra tại nhà tạm Trường THCS Kim Liên, địa chỉ số 1 phố Hoàng Tích Trí, P.Kim Liên (Hà Nội). Vụ việc khiến một người tử vong.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khuôn viên Trường THCS Kim Liên khiến một người tử vong ẢNH: QUANG PHONG

Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn; đồng thời chỉ đạo khẩn trương xử lý vụ việc.

Cụ thể, UBND TP.Hà Nội được yêu cầu tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình nạn nhân; đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để sớm ổn định hoạt động dạy và học tại Trường THCS Kim Liên.

Thành phố cần phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Đối với Bộ GD-ĐT, Chính phủ yêu cầu chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát, bảo đảm tối đa các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là trường phổ thông.

Bộ Bộ GD-ĐT cũng cần khẩn trương triển khai các giải pháp phù hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và tổ chức thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đặc biệt, công điện nhấn mạnh yêu cầu khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ; nâng cao nhận thức về những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Các trường hợp vi phạm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng phải được xử lý nghiêm theo quy định.

Như Thanh Niên đưa tin, hơn 12 giờ 18 ngày 5.11, dãy nhà tạm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên, trên đường Hoàng Tích Trí (P.Kim Liên, Hà Nội) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 8 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 13 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phát hiện một người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.