Cơ sở tạm dạy hơn 1.800 học sinh Trường THPT Nhân Chính có nhiều tồn tại PCCC

Ngày 6.11, đoàn kiểm tra gồm các lực lượng thuộc UBND P.Thanh Xuân, Công an P.Thanh Xuân, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP.Hà Nội cùng nhiều phòng, ban, đơn vị đã hoàn tất việc kiểm tra thực tế hiện trạng cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở tạm dạy học sinh Trường THPT Nhân Chính ở trong khuôn viên công viên Thanh Xuân.

Cơ sở tạm lợp mái tôn xốp đang dạy học cho 1.810 học sinh Trường THPT Nhân Chính ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Kết quả kiểm tra thể hiện, cơ sở tạm lợp mái tôn xốp có 3 khối lớp học, với tổng số 40 lớp và 1.810 học sinh.

Theo ông Nguyễn Duy Lâm, Phó trưởng phòng Hạ tầng đô thị và môi trường P.Thanh Xuân (UBND P.Thanh Xuân), quá trình kiểm tra, đoàn đã phát hiện cơ sở này còn nhiều tồn tại nên yêu cầu nhà trường bổ sung, khắc phục.

Một trong những nội dung đoàn kiểm tra yêu cầu là nhà trường cần rà soát hệ thống điện trong các phòng học, đặc biệt tại các vị trí đấu nối, nhằm bảo đảm dây dẫn được luồn trong ống gen, hạn chế nguy cơ chập điện, cháy nổ trong điều kiện phòng học hiện sử dụng tấm panel cách nhiệt bên ngoài là tôn, bên trong có lớp xốp.

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu nhà trường bổ sung phương tiện chữa cháy, trong đó có hệ thống máy bơm, vòi, lăng chữa cháy để chủ động xử lý khi xảy ra sự cố.

Đồng thời, bổ sung đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn (đèn exit) để giáo viên, học sinh có thể nhận biết hướng di chuyển khi xảy ra cháy, mất điện.

Đối với khu vực để xe, đoàn kiểm tra yêu cầu rà soát, sắp xếp lại phương tiện, bảo đảm không cản trở lối đi và đường thoát nạn. Đây là khu vực cần được lưu ý do có cả xe điện được bố trí tại khuôn viên trường.

Cơ sở tạm với nhiều dãy nhà mái tôn xanh của Trường THPT Nhân Chính ở công viên Thanh Xuân nhìn từ trên cao ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Ngoài việc bổ sung trang thiết bị, nhà trường được yêu cầu xây dựng, hoàn thiện phương án xử lý tình huống cháy, nổ; tổ chức tập huấn, diễn tập kỹ năng PCCC và thoát nạn cho giáo viên, nhân viên và học sinh.

"Mục tiêu là giúp giáo viên và học sinh chủ động nhận diện nguy cơ, bình tĩnh xử lý tình huống, bảo đảm an toàn tính mạng trong mọi trường hợp", ông Lâm cho hay.

Cũng theo ông Lâm, UBND phường sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng theo dõi, đôn đốc nhà trường thực hiện các yêu cầu sau kiểm tra; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm duy trì các điều kiện an toàn PCCC trong suốt quá trình tổ chức dạy và học tại địa điểm tạm.

Như Thanh Niên đã đưa tin, trong thời gian chờ cơ sở cũ ở số 1 Ngụy Như Kon Tum (P.Thanh Xuân) cải tạo, các học sinh Trường THPT Nhân Chính đang học tạm tại các khu nhà lợp mái tôn xốp.

Do đặc thù công trình là nhà lắp ghép lợp mái tôn xốp, vấn đề an toàn PCCC và an toàn trường học đang được phụ huynh đặc biệt quan tâm. Sự lo lắng của phụ huynh gia tăng sau khi khu vực cơ sở tạm của Trường THCS Kim Liên (P.Kim Liên, Hà Nội) xảy ra cháy vào ngày 5.11 khiến nam sinh lớp 6 tử vong.

Sau vụ cháy xảy ra tại nơi học tạm của Trường THCS Kim Liên, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường rà soát điều kiện PCCC; tuyệt đối không dạy học ở địa điểm chưa an toàn.

Trước đó, từ tháng 4.2026, cơ sở chính của Trường THPT Nhân Chính tại số 1 Nguỵ Như Kon Tum chính thức bước vào quá trình cải tạo, nâng cấp tổng thể với tổng mức đầu tư 162 tỉ đồng. Dự kiến đến tháng 7.2027, dự án nâng cấp trường cũ mới hoàn thành để đón học sinh trở lại.