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    Thêm một trường ở Hà Nội đang dạy học sinh trong cơ sở tạm lợp mái tôn xốp

    Nguyễn Trường
    Nguyễn Trường
    Trong thời gian chờ cơ sở cũ cải tạo, các học sinh Trường THPT Nhân Chính (Hà Nội) đang học tạm tại các khu nhà lợp mái tôn xốp. Dự kiến tháng 7.2027, trường cũ sẽ cải tạo, nâng cấp xong.
    Thêm một trường ở Hà Nội đang dạy học sinh trong cơ sở tạm lợp mái tôn xốp- Ảnh 1.

    Theo ghi nhận của Thanh Niên vào ngày 6.11, Trường THPT Nhân Chính hiện đã chuyển toàn bộ hoạt động dạy và học về cơ sở tạm nằm trong khu vực công viên Thanh Xuân (đường Hoàng Ngân, P.Thanh Xuân, Hà Nội)

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Thêm một trường ở Hà Nội đang dạy học sinh trong cơ sở tạm lợp mái tôn xốp- Ảnh 2.
    Thêm một trường ở Hà Nội đang dạy học sinh trong cơ sở tạm lợp mái tôn xốp- Ảnh 3.

    Cơ sở tạm của Trường THPT Nhân Chính tại đường Hoàng Ngân có nhiều dãy lớp học 1 tầng, chia làm nhiều phòng

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Thêm một trường ở Hà Nội đang dạy học sinh trong cơ sở tạm lợp mái tôn xốp- Ảnh 4.
    Thêm một trường ở Hà Nội đang dạy học sinh trong cơ sở tạm lợp mái tôn xốp- Ảnh 5.

    Các phòng học tạm được trang bị những thiết bị cơ bản phục vụ học tập như điều hòa, quạt… nhằm đảm bảo quá trình dạy và học

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Thêm một trường ở Hà Nội đang dạy học sinh trong cơ sở tạm lợp mái tôn xốp- Ảnh 6.
    Thêm một trường ở Hà Nội đang dạy học sinh trong cơ sở tạm lợp mái tôn xốp- Ảnh 7.

    Cơ sở tạm được lắp ghép, lợp mái tôn xốp

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Thêm một trường ở Hà Nội đang dạy học sinh trong cơ sở tạm lợp mái tôn xốp- Ảnh 8.

    Cơ sở tạm với nhiều dãy nhà mái tôn xanh của Trường THPT Nhân Chính ở công viên Thanh Xuân nhìn từ trên cao

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Thêm một trường ở Hà Nội đang dạy học sinh trong cơ sở tạm lợp mái tôn xốp- Ảnh 9.

    Khuôn viên sân trường có diện tích vừa phải, nhiều nơi được sử dụng làm chỗ đỗ xe. Xe cũng được để tại nhiều vị trí trước cửa các lớp học tạm.

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Thêm một trường ở Hà Nội đang dạy học sinh trong cơ sở tạm lợp mái tôn xốp- Ảnh 10.

    Do đặc thù công trình là nhà lắp ghép lợp mái tôn xốp, vấn đề an toàn phòng cháy, chữa cháy và an toàn trường học đang được phụ huynh đặc biệt quan tâm

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Thêm một trường ở Hà Nội đang dạy học sinh trong cơ sở tạm lợp mái tôn xốp- Ảnh 11.

    Sự lo lắng của phụ huynh gia tăng sau khi khu vực cơ sở tạm của Trường THCS Kim Liên (P.Kim Liên, Hà Nội) xảy ra cháy vào ngày 5.11 khiến 1 người tử vong. Việc 3.000 học sinh Trường THCS Kim Liên học tạm ở dãy nhà lợp mái tôn xốp là do trụ sở chính trên phố Lương Định Của được xây mới hồi tháng 9 vừa qua, với tổng mức đầu tư hơn 270 tỉ đồng

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Thêm một trường ở Hà Nội đang dạy học sinh trong cơ sở tạm lợp mái tôn xốp- Ảnh 12.

    Trong sáng 6.11, lực lượng liên ngành gồm UBND P.Thanh Xuân và Công an P.Thanh Xuân đã trực tiếp có mặt tại cơ sở tạm của Trường THPT Nhân Chính để kiểm tra hiện trạng

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Thêm một trường ở Hà Nội đang dạy học sinh trong cơ sở tạm lợp mái tôn xốp- Ảnh 13.
    Thêm một trường ở Hà Nội đang dạy học sinh trong cơ sở tạm lợp mái tôn xốp- Ảnh 14.

    Trước đó, từ tháng 4.2026, cơ sở chính của Trường THPT Nhân Chính tại số 1 Nguỵ Như Kon Tum chính thức bước vào quá trình cải tạo, nâng cấp tổng thể với tổng mức đầu tư 162 tỉ đồng. Dự kiến đến tháng 7.2027, dự án nâng cấp trường cũ mới hoàn thành để đón học sinh trở lại.

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

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