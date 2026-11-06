Thêm một trường ở Hà Nội đang dạy học sinh trong cơ sở tạm lợp mái tôn xốp

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Trong thời gian chờ cơ sở cũ cải tạo, các học sinh Trường THPT Nhân Chính (Hà Nội) đang học tạm tại các khu nhà lợp mái tôn xốp. Dự kiến tháng 7.2027, trường cũ sẽ cải tạo, nâng cấp xong.
Cơ sở tạm của Trường THPT Nhân Chính tại đường Hoàng Ngân có nhiều dãy lớp học 1 tầng, chia làm nhiều phòng
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Các phòng học tạm được trang bị những thiết bị cơ bản phục vụ học tập như điều hòa, quạt… nhằm đảm bảo quá trình dạy và học
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Cơ sở tạm được lắp ghép, lợp mái tôn xốp
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Trước đó, từ tháng 4.2026, cơ sở chính của Trường THPT Nhân Chính tại số 1 Nguỵ Như Kon Tum chính thức bước vào quá trình cải tạo, nâng cấp tổng thể với tổng mức đầu tư 162 tỉ đồng. Dự kiến đến tháng 7.2027, dự án nâng cấp trường cũ mới hoàn thành để đón học sinh trở lại.
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