Thêm một trường ở Hà Nội đang dạy học sinh trong cơ sở tạm lợp mái tôn xốp

Sự lo lắng của phụ huynh gia tăng sau khi khu vực cơ sở tạm của Trường THCS Kim Liên (P.Kim Liên, Hà Nội) xảy ra cháy vào ngày 5.11 khiến 1 người tử vong. Việc 3.000 học sinh Trường THCS Kim Liên học tạm ở dãy nhà lợp mái tôn xốp là do trụ sở chính trên phố Lương Định Của được xây mới hồi tháng 9 vừa qua, với tổng mức đầu tư hơn 270 tỉ đồng